Rezort práce začne prijímať žiadosti o SOS dotáciu

Okruh žiadateľov sa rozširuje o tých, ktorí nemajú nárok na príspevok z Prvej pomoci.

30. apr 2020 o 19:08 SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Občania, ktorí sa v aktuálnej situácii pandémie koronavírusu ocitli bez príjmu, môžu žiadať o dotáciu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Okruh žiadateľov sa tak rozširuje aj o tých, ktorí z rôznych dôvodov nemajú nárok na príspevok z projektu „Prvá pomoc“.

Nová SOS dotácia je určená pre tých, ktorí pred vypuknutím pandémie koronavírusu mali prácu, príjem z podnikania alebo vykonávali samostatne zárobkovú činnosť a aktuálne zostali bez príjmu.

Dotáciu bude ministerstvo poskytovať vo výške 105 eur za marec a 210 eur za ďalšie mesiace až do skončenia krízovej situácie, ak medzitým žiadateľ nezačne opäť pracovať či podnikať. V tlačovej správe o tom informuje tlačové oddelenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.



Podmienkou je, aby žiadatelia o dotáciu nepoberali starobný, predčasný starobný, invalidný, výsluhový alebo invalidný výsluhový dôchodok, nemocenskú dávku, dávku v nezamestnanosti, dávku nemocenského zabezpečenia alebo obdobnú dávku zo zahraničia.

Súvisiaci článok Vláda zaviedla dotácie pre ľudí, ktorí pracujú na dohodu Čítajte

Rovnako nesmú byť príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, poberať rodičovský príspevok alebo príspevok na opatrovanie. "Práve v tejto SOS dotácii sa nájdu aj takzvaní „dohodári“, ktorí od 12. marca nemajú žiaden príjem, prípadne nemajú žiaden príjem za apríl. Ale nie je to len pre nich, je to aj pre iné skupiny občanov, ktorí nespĺňajú nároky na niektorú z pomocí zo strany štátu a sú bez príjmu,“ povedal minister Milan Krajniak.



Podmienky pre získanie dotácie aj s návodom na vyplnenie žiadosti sú zverejnené na stránke www.pomahameludom.sk. Žiadosť o SOS dotáciu za marec a apríl je možné podať spolu za oba mesiace od 1.mája do 15. mája tohto roka poštou na adresu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Rovnako do 15. mája tohto roka je potrebné požiadať aj o príspevky za marec v rámci projektu „Prvá pomoc“.



"Za apríl bude možné žiadať o príspevky od 16. mája. Je totiž potrebné vyplniť iné výkazy ako za marec, keďže pomoc sa bude poskytovať za celý mesiac, nie iba za časť. Žiadatelia budú mať na podanie výkazu za apríl čas do konca mája. Ak o pomoc žiadali už aj v marci, nemusia už podávať žiadosť, postačuje, ak do výkazu vyplnia číslo dohody uzavretej s príslušným úradom práce,“ tvrdí minister Krajniak.



Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda 31. marca tohto roka a jej doplnenie 14. apríla.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu. Nariadenie umožňujúce poskytovať SOS dotáciu schválila vláda 28. apríla a vo štvrtok bolo publikované v Zbierke zákonov.