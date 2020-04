Ako prispôsobiť životopis, ak hľadáte prácu počas koronakrízy

Článok bol pôvodne publikovaný na blogu Kickresume.

Hľadať si nové zamestnanie počas koronakrízy nie je vôbec jednoduché. Nie je to však ani nemožné, ak tomu prispôsobíte svoju stratégiu. Je dobré začať optimalizáciou vášho životopisu.

Dobrou správou je, že pokiaľ ide o písanie životopisu, väčšina postupov sa napriek koronakríze nemení. No na druhej strane sa výrazne zmenili okolnosti a váš životopis by ich mal odrážať. Je to podobný princíp, ako keď životopis prispôsobujete konkrétnej pracovnej pozícii.

Čo to znamená v praxi? Mnoho firem sa presunulo z kancelárií domov. Niektoré firmy redukujú pracovný čas. Všetky pracovné pohovory sa robia online. Zamestnávatelia potrebujú ľudí, ktorí sú flexibilní, organizovaní a dokážu sa prispôsobiť aktuálnej situácii. A práve tieto kvality budú hľadať aj vo vašom životopise.

V tomto článku sa dozviete, ako takýto životopis napísať.

Je čas vyjsť s pravdou von

Zažívame ťažké obdobie. Zamestnávatelia a personalisti to vedia. Ak ste prišli o prácu kvôli koronavírusu, nemáte sa za čo hanbiť. Proste sa na tú zákernú hnusobu vyhovorte.

V sekcii Pracovné skúsenosti pridajte informáciu o tom, že ste sa ocitli bez práce kvôli COVID-19. Čo je ale dôležité – nezostaňte len pri strohom konštatovaní a snažte sa z tejto medzery medzi zamestnaniami vyťažiť čo najviac.

Pokiaľ tento čas strávite zmysluplnými aktivitami, hľadanie zamestnania si tým podstatne zjednodušíte. Môžete v životopise opísať, ako ste tento čas využili na sebarozvoj, či už ide o dobrovoľníctvo z domácej karantény, online kurzy alebo certifikáty.

Inak by si o vás zamestnávateľ mohol myslieť, že ste tento čas strávili na gauči pred Netflixom. A to asi nechcete.

Skúsenosť nad zlato? Práca z domu

Ak máte skúsenosť s prácou na diaľku, je to veľký plusový bod. Aj keď to možno znie na prvé počutie neuveriteľne, nie každý zvláda pracovať z domu. Vyžaduje si to dobrý time manažment, musíte vedieť prioritizovať a organizovať prácu či ovládať rôzne online nástroje.

Či už išlo o dočasný alebo trvalý home office, takáto skúsenosť výrazne zvýši vaše šance na získanie práce na diaľku. Ako ju uvádzať v životopise?

Môžete to urobiť dvomi spôsobmi – spomenúť to v popise práce alebo zahrnúť do sekcie Zručnosti.

Skúste ísť do detailov. Vždy by ste mali byť vo svojich životopisoch konkrétni. Zamestnávateľa až tak nezaujme to, že ste šesť mesiacov pracovali z domu. Takýto opis je málo špecifický. Skôr ho zaujme to, že ste na diaľku dokončili 6-mesačný projekt a zároveň manažovali 4-člennný tím.

Ak vediete tím alebo oddelenie, môžete popísať, ako sa vám podarilo udržať jeho fungovanie aj na diaľku. IT špecialisti môžu uviesť ako svojej firme technicky umožnili prácu z domu. Alebo môžete jednoducho popísať, ako ste manažovali svoju vlastnú prácu z domu a aké online nástroje ste používali.

Technické a digitálne zručnosti sú kľúčom k úspechu

Nie je to tak dávno, čo Európska komisia svojou štúdiou poukázala na dôležitosť a obrovský význam ovládania digitálnych zručností na pracovnom trhu. Aktuálna situácia to len potvrdzuje – všetky firmy, ktoré majú tú možnosť, fungujú počas koronakrízy online.

Veľa firiem prechádza na prácu z domu alebo znižuje pracovnú dobu, čo si vyžaduje lepší time manažment a vyššiu efektivitu. Práve digitálne a technické zručnosti nám uľahčujú našu každodennú prácu, napomáhajú k vyššej efektivite a organizovanosti a umožňujú nám zostať v kontakte s kolegami aj na diaľku.

Preto je veľmi užitočné zamerať sa v životopise najmä na digitálne a technické zručnosti. Personalistov teraz zaujme napríklad skúsenosť s rôznymi online nástrojmi ako Microsoft Teams, Zoom, Slack, Trello či Asana.

Aj soft skills sú dôležité

Pri písaní vašich zručností nezabudnite na soft skills. Skúste uviesť tie, ktoré sú v momentálnej situácii žiadané.

Obvykle by ste sa mali vyhnúť používaniu klišé fráz ako flexibilita alebo otvorenosť zmenám. V súčasných podmienkach sú však tieto osobnostné kvality veľmi dôležité. Môžete tiež zdôrazniť zručnosti zamerané na sebamotiváciu, keďže nové okolnosti si vyžadujú značné množstvo práce bez dozoru. Veľmi ocenené budú aj organizačné a prioritizačné schopnosti.

Personalisti hľadajú ľudí, ktorí vedia pracovať v náročných a nezvyčajných podmienkach. Vo svojom životopise im ukážte, že tieto kvality máte.

Dobrovoľníctvo z domácej izolácie

Niektorí z vás pomáhajú aj z domácej izolácie. Samozrejme, robíte to preto, aby ste pomohli ostatným. Na druhej strane to však môže vylepšiť aj váš životopis a je to plusovým bodom pri hľadaní práce. Takmer 41% manažérov považuje dobrovoľnícku prácu za rovnako hodnotnú ako platenú.

Či už získavate finančné prostriedky pre neziskovku, pomáhate ako krízový poradca po telefóne, alebo ste vytvorili informačný web o koronavíruse, všetky tieto veci patria do vášho životopisu. Zamestnancom ukážete, že ste zostali aktívni a že sa dokážete angažovať aj v rámci komunity.

Môžete to zahrnúť do sekcie pracovných skúseností alebo vytvoriť samostatnú sekciu s názvom Dobrovoľníctvo. Skúste ísť do detailov a uviesť, ako ste pozitívne prispeli a aké sú vaše kľúčové úspechy.

Ak ste sa do dobrovoľníctva ešte nezapojili, skúste to. Zamyslite sa, čo ľudia práve potrebujú a ako im viete pomôcť. Pokiaľ je to možné, využite možnosť pomáhať z domu či online.

Pokiaľ túto možnosť nemáte a ste ochotní pomôcť aj v teréne, pozrite si tieto incitatívy:

smepripaveni.sk – Združuje zdravotníckych dobrovoľníkov a prepája ich s inštitúciami, ktoré momentálne potrebujú pomoc.

pomozemvam.sk – Združuje dobrovoľníkov v rôznych oblastiach, či už ide o pomoc s nákupom potravín, liekov alebo venčením psov.

pomozsusedovi.sk – Určené pre dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť seniorom s nákupom potravín, drogérie a liekov.

Rovnako aj Slovenský Červený kríž neustále hľadá nových dobrovoľníkov.

Získajte nové zručnosti

Mať kopu voľného času kvôli strate zamestnania nie je žiadna výhra. Mali by ste však myslieť pozitívne a snažiť sa využiť tento čas vo svoj prospech.

Ako? Rozšírením vašich zručností. Internet na to dnes ponúka naozaj veľa príležitostí. Tu je niekoľko príkladov.

Vyskúšajte online kurzy. Niektoré z nich sú teraz dostupné za zvýhodnené ceny alebo dokonca zadarmo. Pozrite LinkedIn Learning, Digitálnu garáž od Googlu, Coursera, Udemy alebo EdX. Na začiatok sa môžete inšpirovať aj tu:

Zoznam najlepších online kurzov

Zoznam kurzov, ktoré sú momentálne bezplatné

IT kurzy zadarmo pre nezamestnaných

Bezplatné kurzy anglického jazyka

Alebo skúste doučovať online. Viac ako 30 miliónov študentov je momentálne kvôli koronavírusu doma. Vďaka tomu zažívame boom v online vzdelávaní. Vyskúšajte stránky ako Fiverr, Internshala, Vedantu či Upwork.

Ak ste expertmi vo vašej oblasti alebo ste dobrí v písaní, začnite písať blogy. Náš svet ešte nikdy nebol tak závislý na online obsahu ako dnes. Môžete blogovať na existujúcich spravodajských weboch alebo si vytvorte svoj vlastný blog, napríklad cez Wordpress alebo Wix.

Môžete tiež vyvinúť novú aplikáciu či web, vyskúšať nový programovací jazyk alebo sa učiť španielsky. Jednoducho sa zamerajte na rozširovanie vedomostí. Všetky tieto veci posunú váš životopis na vyššiu úroveň a ako som už spomenula v prvom bode, personalistom ukážete, že ste tento čas využili produktívne.

Dobré referencie vás podržia

Posledným tipom sú referencie. Je pravda, že vo všeobecnosti sa veľmi neodporúča dávať do životopisu referencie lebo je to trochu zastaralá praktika. No koronavírus zmenil mnoho vecí, vrátane toho, ako sa pozeráme na referencie v životopise.

Čo môže byť teraz pre uchádzačov lepšie, ako mať ľudí, ktorí sa prihovoria za ich skúsenosti a zručnosti u budúceho zamestnávateľa?

Ako ideálnu vzorku by ste mali získať aspoň 3-4 profesionálne referencie. Môžete osloviť svojich bývalých nadriadených alebo zamestnávateľov, bývalých kolegov alebo profesorov (pokiaľ tento rok štátnicujete a vstupujete na pracovný trh). Sú to ľudia, ktorí môžu potvrdiť vašu kvalifikáciu a povedať, ako sa vám darilo v predchádzajúcich zamestnaniach alebo v škole.

Získané referencie môžete priamo zahrnúť do životopisu pod sekciu Referencie alebo ich pripojiť ako samostatný dokument. Vždy uvádzajte meno referencie, pozíciu, firmu a telefónne čislo alebo emailovú adresu.

K tomu ešte jeden tip ná záver – buďte mimoriadne selektívni. Vaše referencie by ste mali dobre poznať a musíte si byť istý tým, že poskytnú dobrú spätnú väzbu na vašu osobu. V opačnom prípade vám môžu pokaziť šance získať novú prácu.