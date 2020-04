Mičovský plánuje zmeniť polia v prospech ekologického poľnohospodárstva

Postaráme sa o to, aby polia nevyzerali ako priemyselné lány, uviedol minister.

29. apr 2020 o 16:32 TASR

BRATISLAVA. Slovenské polia by už nemali vyzerať ako priemyselné lány.

Postarať sa o to chce minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO).

Uviedol to v stredu v rozprave k programovému vyhláseniu vlády. Vyzdvihol tiež potrebu zvýšiť potravinovú sebestačnosť.

Stav polí treba zmeniť

Práve v súčasnej situácii sa podľa neho ukazuje dôležitosť potravinovej sebestačnosti.

Vláda podľa ministra chce urobiť všetko pre to, aby slovenské polia, nie na konci tohto štvorročného obdobia, ale už na budúci rok, ukázali, že Slovensko je schopné vyprodukovať viac, zdravšie a kvalitnejšie.

Z technických plodín sa podľa ministra dá robiť dobrý biznis, legitímny biznis, ktorý tu roky fungoval.

Stav polí však podľa neho treba zmeniť tak, aby veľké lány neboli veľkými, aby boli v poliach remízy či vetrolamy.

"Aby polia začali vyzerať tak, že sú to nie priemyselné lány, ale že sú to vľúdne lány, v ktorých pestujú producenti tie potraviny, ktoré naša zem, naša zemepisná šírka, naše klimatické a pôdne pomery umožňujú pestovať," priblížil Mičovský s tým, že polia by mali byť fragmentované už budúci rok.

Poukázal tiež na potrebu transparentnosti. "Pokiaľ budeme mať na to vplyv, je vylúčené, aby sa akékoľvek euro rozkotúľalo do nejakých korupčných vrecúšok," dodal.

Podpora ekológie

Aj lesníctvo podľa neho musí prejsť zásadným prerodom. Vyhlásil, že prírode blízke hospodárenie je ekologické, ekonomické, estetické, sociálne, ale aj stabilizačné.

"Tento malý zázrak funguje a my musíme prestaviť vnútorné mechanizmy tak, aby sme tento malý zázrak podporili," skonštatoval.

Poslankyňa SaS Jarmila Halgašová doplnila, že do programového vyhlásenia vlády sa v tejto oblasti dostali všetky dôležité body.

Poukázala na to, že zrejme nie je dobré, aby ekonomika stála len na jednom pilieri, pričom "z áut sa nenajeme".

"Slovensko vyváža každý rok viac poľnohospodárskych surovín," upozornila.

Zároveň uviedla, že jedno pracovné miesto v potravinárstve vytvára osem ďalších pracovných miest.

Opozičný poslanec Ľubomír Petrák (Smer-SD) označil vystúpenie ministra ako rozporuplné. Poslanec Ján Blcháč (Smer-SD) ocenil cieľ potravinovej sebestačnosti.