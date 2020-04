RTVS príde o príjmy z reklamy pre odklad športových podujatí

Predpokladaný pokles je na úrovni troch miliónov eur.

29. apr 2020 o 14:41 TASR

BRATISLAVA. Pandémia nového koronavírusu a vynútené reštrikcie s ňou súvisiace budú mať citeľný dosah aj na príjmy RTVS z reklamy.

"Predpokladaný pokles je na úrovni troch miliónov eur," informovala na stredajšom rokovaní Rady RTVS vedúca sekcie ekonomiky verejnoprávneho vysielateľa Radka Doehring.

Zrušené veľké športové udalosti

Zníženie príjmov súvisí najmä s odložením najväčších športových udalostí v tomto roku, majstrovstiev sveta v hokeji, majstrovstiev Európy vo futbale i olympijských hier v Tokiu.

Vysielanie športových podujatí sa malo výrazne podpísať na reklamných príjmoch, ktoré boli v rozpočte RTVS na rok 2020 plánované vo výške 8,3 milióna eur.

Doehring priblížila, že podľa predikcie spoločnosti Media RTVS, predajcu vysielacieho priestoru verejnoprávneho vysielateľa, sa odhaduje strata 2,7 milióna eur na televíznej reklame (vrátane telešopingu a sponzoringu) a približne 300 000 eur na rozhlasovej reklame.

Šetrenie na výdavkoch

Finančná riaditeľka RTVS informovala, že deficit z väčšej časti vykryje pokles pôvodne plánovaných výdavkov na mzdy a odvody interných zamestnancov, mali by byť približne o 1,9 milióna eur nižšie.

"To súvisí s faktom, že sme nespustili štvrtý okruh Šport a neprijali sme 43 nových zamestnancov na zabezpečenie tohto programového okruhu," vysvetlila.

Približne 1,1 milióna eur sa podľa nej ušetrí aj na znížení samotných výrobných nákladov na športové programy.

Zisk za rok 2019

Rok 2019 skončila RTVS so ziskom 864 563 eur. Vyplýva to z účtovnej závierky RTVS za rok 2019, ktorú v stredu prerokovala a schválila Rada RTVS.

Výnosy dosiahli 129 993 690 eur, čo bolo oproti plánovaným rozpočtovaným výnosom približne o 610 000 eur viac, náklady boli vo výške 129 129 127 eur, teda približne o desať miliónov eur nižšie, ako boli náklady plánované v rozpočte.

"Určitú časť tejto sumy tvorí prenos časti platieb z roku 2019 do roku 2020," upozornila Doehring.

Vyše 83 miliónov z koncesionárskych poplatkov

V prípade úhrad za služby verejnosti RTVS vybrala 83 219 881 eur, teda o necelý milión viac, ako bolo rozpočtované na rok 2019 (82,3 milióna eur).

"Je dôležité povedať, že približne 4,4 milióna eur z týchto príjmov tvorili zaplatené dlhy z minulých rokov, čím sa ukazuje dôležitosť vymáhania týchto pohľadávok," upozornila Doehring s tým, že suma, ktorú sa podarilo vymôcť, bola oproti roku 2018 približne o pol milióna eur vyššia.

Reklama priniesla vyše sedem miliónov

Výnos z reklamy tvoril sumu 7,848 milióna eur, o približne 1,5 milióna viac, ako bolo plánované v rozpočte. "Na najväčšom náraste sa podieľal sponzoring relácií," priblížila finančná riaditeľka RTVS.

V prípade nákladov boli najväčším položkami náklady na mzdy (26 325 289 eur), ktoré narástli o necelé tri milióny eur.

"Podpísala sa pod to valorizácia, vyplatenie 13. platu, ale takisto aj to, že prvýkrát sme tvorili rezervu na odchodné, a to vo výške 690.000 eur," uviedla Doehring.

Táto rezerva nebola plánovaná v rozpočte, vývoj však umožnil jej tvorbu, dodala.

"Druhou najväčšou nákladovou položkou boli náklady na výrobu, proti roku 2018 a výške 36,5 milióna eur vzrástli na 40,45 milióna eur," priblížila Doehring.

Rada schválila rozdelenie zisku 43 228 eur v prospech rezervného fondu a 821 335 eur na pokrytie straty z minulosti. Celková strata z minulých období sa tak znížila na 33 784 409 eur.