Problémom Slovenska zostáva nízka domáca pridaná hodnota vývozu

Slovensko je stále montážnou dielňou, pomôže vzdelanie a zastavenie úbytku mozgov.

29. apr 2020 o 10:31 SITA

BRATISLAVA. Slovensku hrozí výrazný pokles konkurencieschopnosti, či uviaznutie v pasci stredného príjmu.

Konštatuje to Národná rada pre produktivitu SR v prvej správe o produktivite a konkurencieschopnosti Slovenska za rok 2019.

Kým totiž do hospodárskej krízy v roku 2009 sa slovenská ekonomika približovala úrovni vyspelých krajín rýchlym tempom, odvtedy konvergencia výrazne spomalila.

Prehĺbenie proexportu

Rýchle dobiehanie vyspelých krajín spred roka 2009 bolo pritom ťahané najmä prílevom priamych zahraničných investícií a kvalifikovanou a zároveň lacnou pracovnou silou.

Tento vývoj však zároveň prehlboval vysokú proexportnú orientáciu Slovenska.

"Problematická je však nízka domáca pridaná hodnota vývozu, ktorá naznačuje, že naša ekonomika je z globálneho hľadiska stále do značnej miery 'montážnou dielňou' medzinárodných spoločností. Pre udržanie a posilnenie pozície v globálnej konkurencii je nutné zvýšiť orientáciu na procesy s väčšou pridanou hodnotou," uvádza sa v správe.

Efektívnejšia štátna správa

Národná rada pre produktivitu SR preto v správe vypracovala desať kľúčových oblastí, v ktorých zmeny by pomohli zvýšiť konkurencieschopnosť a prosperitu Slovenska.

Prvým bodom je zlepšenie podnikateľského prostredia zefektívnením štátnej správy, či znižovaním byrokracie a podporou digitálnej transformácie.

Ďalším bodom je eliminácia korupcie na všetkých úrovniach štátnej správy a reforma justičného systému. Potrebná je tiež obnova dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

Podpora vedy a výskumu

Súčasťou navrhovaných opatrení je aj pokračovanie v projekte Hodnota za peniaze a dôsledne uplatňovať odporúčania vyplývajúce z revízií, ale aj prioritizácia dopravných infraštruktúrnych projektov práve podľa najvyššej hodnoty za peniaze.

Za dôležité Národná rada pre produktivitu SR označuje aj podporu vedy a výskumu ako na úrovni verejných výskumných inštitútov, tak aj v súkromnej sfére a na univerzitách.

Zároveň by sa Slovensko malo zamerať na zastavenie "úniku mozgov", zlepšenie kvality vzdelávania na všetkých úrovniach a naďalej zvyšovať zamestnanosť.

Za dôležité správa označuje aj prehĺbenie systému sociálnej podpory chudobných rodín a posilnenie inklúzie detí z rodín ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením.

Národná rada pre produktivitu SR je zriadená Úradom vlády SR a má vlastný štatút, na základe ktorého koná. Má 17 členov, z toho 11 s hlasovacím právom.

Je to poradný orgán, ktorý by mal byť nezávislý a mal by pravidelne zverejňovať svoje odborné výstupy v oblasti konkurencieschopnosti a produktivity Slovenska.

Národná rada pre produktivitu SR sa skladá z predstaviteľov analytických jednotiek vybraných ministerstiev, ako i odborníkov z rôznych oblastí ekonomiky.

Hlavným výstupom Rady je práve každoročná Správa o produktivite a konkurencieschopnosti krajiny.