Stavebné firmy očakávajú pokles zákaziek takmer o tretinu

Situácia okolo pandémie nového koronavírusu ovplyvňuje aj zákazky stavebných spoločností.

29. apr 2020 o 8:37 TASR

BRATISLAVA. Situácia okolo pandémie nového koronavírusu ovplyvňuje aj zákazky stavebných spoločností.

Tieto firmy očakávajú pokles svojich zákaziek o 31 percent a obavy z dosahov pandémie na svoje podnikanie má 94 percent opýtaných stavebných spoločností.

Vyplýva to z polročnej analýzy slovenského stavebníctva analytickej spoločnosti CEEC Research a jej partnerskej firmy Považská cementáreň Ladce.

Dve percentá opýtaných predpokladá, že počet ich zákaziek vzrastie o päť percent. Zostávajúci respondenti (štyri percentá) si myslia, že sa počet ich zákaziek nezmení.

"Objem prác na nasledujúce obdobie do veľkej miery závisí od štátnych investorov a ich prístupe k otváraniu nových stavieb. Ak by s našou spoločnosťou boli podpísané všetky zmluvy o dielo na stavebné projekty, v ktorých sme vo verejných obstarávaniach boli úspešní, nemali by sme z roku 2021 obavy. Avšak, zatiaľ tomu nič nenasvedčuje, a preto začíname mať obavy a plánovať krízové scenáre," dodal riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti SMS Dalibor Novotný.

"Stavebné spoločnosti majú v súčasnej chvíli zazmluvnené zákazky v priemere na šesť mesiacov dopredu," vysvetlila analytická spoločnosť. V porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku takmer dve tretiny opýtaných firiem zaznamenali prepad v počte zazmluvnených zákaziek. Štvrtina respondentov uviedla, že sa počet zákaziek medziročne nezmenil a pre zhruba desatinu respondentov počet zákaziek stúpol.

"Vývoj, teda pokles zákaziek, bude súvisieť tak s dĺžkou trvania súčasnej situácie, ako aj od opatrení vlády, ktoré podporia riadny chod väčších spoločností," vysvetlil generálny riaditeľ Považskej cementárne Ladce Anton Barcík.