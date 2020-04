Bratislavský Volkswagen opäť spustil výrobu. Pozrite si, ako to v závode vyzerá (foto)

Volkswagen Slovakia postupne rozbieha produkciu vozidiel, komponentov a nástrojov.

28. apr 2020 o 17:55 SITA, Stanislava Ivánková

BRATISLAVA. Volkswagen Slovakia v reakcii na klesajúci dopyt na trhoch s vozidlami a obmedzenia v dodávateľskom reťazci prerušil výrobu 17. marca tohto roku, pôvodne na dva týždne. Potom automobilka odstávku predĺžila do 5. apríla vrátane, neskôr informovala, že predlžuje prerušenie výroby vo všetkých troch tuzemských závodoch o ďalšie štyri pracovné dni (do Veľkej noci) a napokon sa rozhodla, že dočasné zastavenie výroby bude pokračovať aj v 16. kalendárnom týždni (do 19. apríla 2020). Postupný nábeh potvrdila od 20. apríla.

Vo všetkých závodoch plošne platí dodržiavanie odstupov a hygieny rúk, taktiež je povinné nosenie rúška, respektíve vhodnej ochrany nosa a úst. Každej osobe je pred vstupom do závodu, ako aj pred nástupom do zmluvného autobusu, zmeraná telesná teplota. Súčasťou opatrení je aj priebežná dezinfekcia frekventovaných miest a zariadení na osobnú hygienu naprieč celým závodom.