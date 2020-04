Štát vráti daňovníkom na preplatkoch takmer 300 miliónov eur

Peniaze sa ľuďom vrátia najneskôr 10. mája.

28. apr 2020 o 12:25 SITA

BRATISLAVA. Štát pošle na účty firiem a občanov takmer 300 miliónov eur preplatkov na dani z príjmov.

Ide o preplatky z daňových priznaní k dani z príjmov, ktoré občania a podnikatelia podali v štandardnej lehote do konca marca.

Na účty už odišlo 75 miliónov eur

Preplatky z daňových priznaní podaných do 31. marca dostanú daňovníci najneskôr v štandardnej lehote do 10. mája, informuje Finančné riaditeľstvo SR. Doteraz správca daní na účty daňovníkov poslal viac ako 75 miliónov eur.

Finančná správa už spracovala všetky žiadosti o vrátenie preplatkov na dani z príjmov, ktoré jej klienti doručili v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov do konca marca 2020 a boli úplné.

Celkovo eviduje 280,7-tisíca takto podaných žiadostí o vrátenie preplatku v celkovej sume 294,3 milióna eur.

Z toho 268,3-tisíca žiadostí podali fyzické osoby v celkovej sume 89,8 milióna eur a 12,4-tisíca žiadostí podali právnické osoby v celkovej sume 204,4 milióna eur. Minulý rok finančná správa poslala 413 000 klientom takmer 294 miliónov eur.

Ostatné preplatky sa spracujú priebežne

Finančná správa už zaslala na účty daňovníkov 75,5 milióna eur, a to takmer 133-tisíc daňovníkom.

"Číslo sa každým dňom zvyšuje, vzhľadom na to, že finančná správa postupne vracia na účty všetky preplatky na základe žiadostí klientov. Najneskôr musí finančná správa vrátiť preplatky z daňových priznaní podaných do konca marca v zmysle legislatívy do 10. mája," informuje finančná správa.

Preplatky, ktoré vzniknú daňovníkom, ktorí podali daňové priznanie po 31. marci 2020, bude finančná správa spracovávať priebežne tak, aby ich daňovník dostal na účet v zmysle zákonnej lehoty 40 dní od konca mesiaca, v ktorom daňové priznanie daňovník podal.