Zisk britskej ropnej firmy BP sa prepadol o dve tretiny

Ropný gigant upozornil, že čelí mimoriadnej úrovni neistoty.

28. apr 2020 o 10:39 SITA

BRATISLAVA. Zisk britskej ropnej spoločnosti BP klesol o dve tretiny, keďže globálna koronakríza poškodila dopyt po rope.

Ropný gigant zároveň upozornil, že v najbližšom období čelí "mimoriadnej úrovni neistoty".

Firma informovala, že jej zisk bez zohľadnenia zmien hodnoty zásob za prvé tri mesiace tohto roka klesol na 800 mil. USD z úrovne 2,4 mld. USD v rovnakom kvartáli minulého roka.

"Naše odvetvie postihujú šoky na strane ponuky a dopytu v rozsahu, aký v minulosti nikdy nenastal, ale to nie je ospravedlnenie na to, aby sme sa uzavreli do seba," uviedol generálny riaditeľ BP Bernard Looney.

"Koncentrujeme svoju snahu na ochranu našich ľudí, podporu našich komunít a posilnenie našich financií," dodal.

Spoločnosť BP zverejnila svoje kvartálne výsledky v čase, keď sú ceny ropy zatlačené nadol. Barel ropy Brent, ktorej cena je medzinárodnou referenčnou cenou, stojí zhruba 19 USD.

Začiatkom januára sa cena ropy Brent nachádzala na úrovni približne 70 USD za barel. Ľahká americká ropa sa predáva len za 11 USD za barel.