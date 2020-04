Vlaky zadarmo pre seniorov budú zrušené iba dočasne, vyhlásil minister Doležal

Denne je podľa ministerstva vo vlakoch 6000 až 7000 seniorov.

27. apr 2020 o 13:53 TASR

BRATISLAVA. Dočasným pozastavením bezplatnej železničnej prepravy pre seniorov by sa mala zaoberať na jednom z najbližších zasadnutí vláda.

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) podotkol, že mnohí dôchodcovia túto možnosť aj v súčasnej situácii v súvislosti s novým koronavírusom využívajú na voľnočasové aktivity a toto opatrenie tak bude na ich ochranu.

"Ústredný krízový štáb ma poveril pripravením uznesenia na vládu, ktoré súvisí s dočasným pozastavením bezplatnej železničnej prepravy pre dôchodcov," priblížil Doležal vo videu zverejnenom na sociálnej sieti. Skonštatoval, že citlivo vníma reakcie na toto opatrenie. Zdôraznil však, že bude len dočasné.

Treba si podľa neho uvedomiť, že denne je vo vlakoch 6000 až 7000 seniorov. "Máme informácie, že veľká časť týchto seniorov využíva bezplatnú železničnú prepravu v rámci svojich voľnočasových aktivít," upozornil s tým, že osobne by bol rád, keby sa tieto opatrenia robiť nemuseli.

"Nám ide o to, aby sme našich seniorov ochránili. Prosím, skúsme ešte vydržať niekoľko týždňov," apeloval Doležal vo videu. Súčasne dodal, že preprava pre seniorov sa nezakazuje a stále je možné vycestovať vlakmi. "Hneď, ako to bude možné, bezplatnú železničnú prepravu vrátime a verím, že sa všetci vrátime do normálu," poznamenal minister.

Po dočasnom zrušení bezplatnej prepravy pre žiakov a študentov by o túto možnosť na istý čas mali prísť aj dôchodcovia. Opatrením by sa mala zaoberať vláda na jednom zo svojich rokovaní. Chce tak znížiť rozsah cestovania okrem nevyhnutnej potreby a zmenšiť tým aj riziko šírenia nového koronavírusu.