Stavebný trh na Slovensku sa prepadne o 12,9 percenta

Riaditelia stavebných spoločností pritom očakávali rast trhu.

27. apr 2020 o 11:32 SITA

BRATISLAVA. Súčasná situácia okolo koronavírusu ovplyvnila aj vývoj v stavebnom sektore. Riaditelia slovenských stavebných spoločností totiž očakávajú pokles trhu o 12,9 % v tomto roku a v tom nasledujúcom ešte o ďalšie 2,0 %.

Riaditelia stavebných spoločností pritom očakávali rast trhu o 2,4 % v roku 2020 a ďalší rast o 0,4 % v roku 2021. Celkovo sa tak v tomto roku jedná o prepad o 15,3 % oproti pôvodným očakávaniam vývoja trhu uverejneným k druhému polroku roka 2019. Vyplýva to z Polročnej analýzy slovenského stavebníctva spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research za podpory generálneho partnera, Považskej cementárne Ladce, a.s..

„Prepad v stavebníctve v roku 2020 je už dnes zrejmý, a to ako z dôvodov nepripravenosti štátnych infraštruktúrnych projektov, tak aj dopadov pandémie na ochotu súkromného sektora investovať do výstavby a opráv. Teraz ide o to, aby pokles bol v minimálnej možnej miere. Zvýšená neistota nikdy neprospievala stavebným opravám či investíciám, pretože ide o výdavky, ktoré je možné odložiť na neskôr. Zväz stavebných podnikateľov má pre rezort dopravy a výstavby pripravené návrhy špecifických opatrení a úloh na zmiernenie negatívnych dosahov na stavebníctvo,“ povedal prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Pri podrobnom pohľade na spoločnosti z hľadiska zamerania ich činností z analýzy vyplýva, že inžinierske staviteľstvo očakáva väčší prepad trhu, a to o 15,5 % v tomto roku a ďalší prepad o 5,0 % v nasledujúcom roku. Pôvodne spoločnosti zaoberajúce sa inžinierskym staviteľstvom (k druhému polroku roka 2019) predikovali rast trhu o 3,1 % v roku 2020 a ďalší rast o 1,8 % v roku 2021. Celkovo sa teda jedná o prepad trhu o 18,6 % oproti pôvodným očakávaniam.

Pozemné staviteľstvo vidí situáciu o niečo optimistickejšie. Počíta totiž s prepadom trhu v tomto roku o 12,1 % a v nasledujúcom roku s ďalším prepadom o 1,1 %. Pôvodne (k druhému polroku roka 2019) v oblasti pozemného staviteľstva spoločnosti očakávali rast trhu o 2,1 % v roku 2020 a následne pokles o 0,2 % v roku 2021. V tomto ohľade sa jedná o celkový prepad trhu o 14,2 % oproti pôvodným očakávaniam.

Súčasná situácia bude mať dopad aj na tržby stavebných spoločností. V súčasnej chvíli spoločnosti predikujú pokles svojich tržieb o 10,3 % v tomto roku a ich ďalší pokles o 1,3 % v roku 2021. Pôvodne (k druhému polroku roka 2019) stavebné spoločnosti, naopak, očakávali rast svojich tržieb, a to o 2,0 % v roku 2020 a ďalší rast o 2,0 % v roku 2021. Jedná sa teda o celkový prepad tržieb o 12,3 % oproti pôvodným očakávaniam.

„Vývoj stavebníctva na rok 2020 do veľkej miery ovplyvní postoj novej vlády k zahájeniu, resp. prideleniu finančných prostriedkov tým projektom, na ktoré už prebehlo verejné obstarávanie. Ak sa rozhodnú všetky projekty stopnúť a využiť tieto finančné prostriedky na sanovanie škôd po pandémii, bude to mať fatálne následky nielen pre stavebné spoločnosti, ale aj vývoj zamestnanosti na Slovensku. Všeobecne očakávam, že v tomto roku budú obraty mierne klesať, ale zásadný prepad nastane v nasledujúcich rokoch, teda ak sa vláda nezačne zaoberať aj tým, ako najlepšie rozbehnúť ekonomiku po koronakríze. Jednou z možností by bolo samozrejme nespomaliť toky finančných prostriedkov do stavebníctva, čo bohužiaľ zatiaľ tak nevyzerá,“ uzavrel riaditeľ spoločnosti SMS, a.s. Dalibor Novotný.

Spoločnosť CEEC Research je analytickou a výskumnou spoločnosťou zameriavajúcou sa na vývoj vybraných sektorov ekonomiky v krajinách strednej a východnej Európy. Jej štúdie sú využívané v súčasnej dobe viac ako 17 000 spoločnosťami. Spoločnosť CEEC Research vznikla v roku 2005 ako analytická organizácia špecializujúca sa na spracovávanie výskumov a analýz stavebného sektora, následne sa analytické zameranie rozšírilo aj na ďalšie vybrané sektory ekonomiky vrátane strojárenstva.