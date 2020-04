Koronakríza dominuje cenám komodít, spotreba elektriny a plynu klesla

Pokles dopytu po energiách p zasahuje do vývoja krátkodobých cien.

26. apr 2020 o 12:49 SITA

BRATISLAVA. Koronakríza dominuje cenám komodít aj naďalej. Obmedzenie výroby nielen veľkých priemyselných spotrebiteľov podľa riaditeľa sekcie cenotvorby a plánovania Stredoslovenskej energetiky Ivana Weissa znamená pre viaceré európske energetiky pokles spotreby energií v porovnaní s rovnakými obdobiami prechádzajúcich rokov v rozsahu 10 až 20 percent.

"A to nielen pri elektrine, ale aj pri zemnom plyne,“ uviedol na webe Slovenského plynárenského a naftového zväzu slovgas.sk Weiss.

Uvoľnenie obmedzujúcich opatrení súvisiacich s koronavírusom v jednotlivých krajinách a na to naviazaný vývoj nových prípadov nakazených obyvateľov bude podľa Weissa naďalej najdôležitejším faktorom, ktorý vplýva aj na ceny energetických komodít.

"Aktuálne je ťažké predvídať, ako dlho bude pokračovať pokles dopytu po energiách najmä zo strany veľkých výrobných podnikov, ktorý tlačí na výrazný pokles cien. Na druhej strane máme v regióne vplyv počasia, ktorý napríklad prostredníctvom výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov pôsobí najmä na krátkodobé ceny, kde aj v prípade elektriny vidíme v posledných dňoch extrémne nízke hodnoty,“ dodal Weiss.

Ceny zemného plynu pre dodávku na nasledujúce roky na nemeckej aj rakúskej burze sú za ostatné dva týždne volatilné, ale pohybujú sa len v relatívne úzkom intervale 60 centov. Uzatváracia cena produktu Cal-21 v Rakúsku bola v stredu 22.apríla 13,393 eur za megawatthodinu, čo je pokles približne 40 centov od hodnoty pred dvomi týždňami.

"Oproti minimu z konca marca je to stále rast takmer o 60 centov,“ spresnil Weiss. Cena Cal-21 uzatvorila v stredu na 12,927 eur za megawatthodinu a oproti minimu narástla približne v rovnakom rozsahu. Ceny plynu pre kalendárny rok 2022 sledujú naďalej rovnaký trend, ale priblížili sa k cenám pre rok 2021. "Môže to znamenať aj očakávanie dlhšieho oživovania ekonomiky,“ myslí si Weiss.



Aktuálny pokles dopytu po energiách podľa neho výrazne zasahuje do vývoja krátkodobých cien.

"V prípade cien forwardových kontraktov na ďalšie roky vidíme striedanie sa optimistických a pesimistických nálad,“ podotkol Weiss. Krátkodobé ceny zemného plynu v regióne dosiahli nové tohtoročné minimum na úrovni 7,84 eur za megawatthodinu pre dodávku 23. apríla.



Zásobníky plynu v Európskej únii sú nad 56 percent kapacity, takže za ostatné týždne vzrástli asi o jedno percento. Slovenské zásobníky sú stabilne na 76 percent. Ukrajinský Ukrtransgaz mierne vzrástol na 52,6 percenta.

"Ak sa budú počty nakazených vyvíjať priaznivo, môžeme počítať aj s postupným oživením na trhoch. V blízkej budúcnosti je ale pravdepodobná pokračujúca volatilita pri aktuálnych nízkych úrovniach cien,“ uzavrel Weiss.