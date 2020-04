Dôchodcom zrejme dočasne pozastavia bezplatné vlaky

Ide o súčasť opatrení proti pandémii koronavírusu .

26. apr 2020 o 10:52 SITA

BRATISLAVA. Bezplatná železničná preprava dôchodcov nad 62 rokov má byť dočasne pozastavená do odvolania.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (Sme rodina) navrhol vláde schváliť príslušné uznesenie na základe odporúčania Ústredného krízového štábu SR.

Ide o súčasť opatrení proti pandémii koronavírusu so zámerom obmedziť cestovanie seniorov ako najzraniteľnejšej skupiny na ochorenie COVID-19.

"Dôvodom na toto dočasné opatrenie je ekonomická motivácia na zníženie rozsahu cestovania vybraného okruhu cestujúcich okrem nevyhnutnej potreby, eliminovanie blízkeho kontaktu medzi cestujúcimi a s tým súvisiace zníženie rizika prenosu ochorenia COVID-19," oznámil rezort dopravy v predloženom materiáli. Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) môže o tom rozhodnúť už na svojom zasadnutí v nedeľu 26. apríla s plánovaným začiatkom o 16:00.



Kabinet má podľa návrhu ministra dopravy a výstavby a na odporúčanie ústredného krízového štábu pozastaviť platnosť uznesenia vlády SR z roku 2014 o zavedení bezplatnej prepravy realizovanej v rámci vnútroštátnej prepravy vo vozňoch 2. triedy do odvolania pre osoby, ktoré dovŕšili 62 rokov.

Ide o poberateľov dôchodkov podľa zákona o sociálnom poistení, ako aj o osoby, ktorým obdobný nárok na vyplácanie takýchto dôchodkov priznala verejná inštitúcia členského štátu Európskej únie.

Týka sa to tiež poberateľov vdovských, vdoveckých, sirotských a invalidných výsluhových dôchodkov podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Minister dopravy a výstavby má následne bezodkladne priamo rozhodnúť o neuplatňovaní príslušnej časti každej zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, ktorá sa vzťahuje pre túto oblasť a pre tieto kategórie cestujúcich.



"Dočasným zrušením bezplatnej prepravy aj pre ostatné okruhy cestujúcich sa nezruší možnosť ich cestovania," informoval rezort dopravy. Cestovanie bude naďalej bez obmedzenia, cestujúci si však bude musieť zadovážiť a zaplatiť taký cestovný lístok, ktorý zodpovedá možnostiam definovaným v príslušnom prepravnom a tarifnom poriadku daných dopravných spoločností (Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., a RegioJet, a. s.). Zároveň bude umožnené využívať klasické štátom regulované zľavy. "Pre osoby nad 70 rokov bude umožnené cestovať za cenu len 0,15 € za každých 50 km, osoby s ťažko zdravotným postihnutím budú mať možnosť využiť zľavu 60 % zo základného cestovného, osoby s pravidelnou dochádzkou do zamestnania zľavu 50 % a osoby nad 60 rokov zľavu 40 % zo základného cestovného," priblížilo ministerstvo.

V ponuke budú aj ostatné zľavy - zľava 15 % regional pri ceste do 60 km, či zľava 10 % pre predplatné cestovné lístky na určitý čas.



Bezplatná železničná preprava žiakov a študentov je dočasne pozastavená do odvolania už od 1. apríla.

Rozhodnutie vlády z 27. marca platí pre žiakov a študentov do 26 rokov, vrátane školopovinných detí od šesť do šestnásť rokov až do odvolania počas zatvorenia všetkých typov škôl. Žiaci a študenti podľa Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., v jej vlakoch od 1. apríla cestujú so zľavou 50 % z obyčajného cestovného v 2. vozňovej triede.