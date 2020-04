Rizikový fond je treba, vyhlásil minister pôdohospodárstva Mičovský

Kto by mal do fondu prispievať, to sa podľa ministra bude musieť analyzovať.

24. apr 2020 o 17:43 TASR

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský,. (Zdroj: SITA)