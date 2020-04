ÚVO chce úradom pomôcť, aby neboli pri informatizácii zavislé na jednom dodávateľovi

So združením Slovensko.Digital vypracovali prípadovú štúdiu.

24. apr 2020 o 17:15 SITA

BRATISLAVA. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) chce pomôcť iným úradom a organizáciám, ako sa v oblasti IT zákaziek vysporiadať s problémom lock-inu, aby následne mohli realizovať verejnú súťaž v oblasti informačno-komunikačných technológií.

V spolupráci s občianskym združením Slovensko.Digital vypracoval prípadovú štúdiu, ktorá opisuje jeho skúsenosť pri príprave, vytváraní podmienok a realizácii otvorenej verejnej súťaže v IT sektore.

"Účelom tohto dokumentu je priblížiť proces, akým sa ÚVO dostal otvorenou komunikáciou a dohodou s Dodávateľom zo stavu lock-in v prípade prevádzky časti svojho IT portfólia, poskytnúť príklady a možné postupy pre iné orgány verejnej moci, ktoré sa nachádzajú v podobnej situácii a spísať poučenia, odporúčania pre budúcu prax, najmä pokiaľ ide o nové investície do IT," informuje úrad.

Ako objasňuje úrad, v prípade IT zákaziek je obzvlášť výzvou dokázať sa vysporiadať so závislosťou na jednom dodávateľovi.

"Prípadová štúdia popisuje kroky a aktivity, ktoré ÚVO muselo zrealizovať, aby vyriešilo problém lock-inu a následne mohlo vyhlásiť verejnú súťaž. Kľúčom je dôsledná príprava, na čo náš úrad opakovane upozorňuje a v rámci nej je dôležitý odborný a opakovaný dialóg s dodávateľom a trhom,” priblížil predseda úradu Miroslav Hlivák.

Občianske združenia Slovensko.Digital poskytuje úradu svoju podporu v snahe inšpirovať ostatné orgány verejnej moci k transparentným IT súťažiam a ukázať im príklady dobrej praxe.

V oblasti IT sa totiž ročne prerozdeľuje značná časť verejných zdrojov.

V roku 2019 bolo napríklad v oblasti IT vyhlásených 181 zákaziek v sume viac ako 575 mil. eur.

„Myslím si, že je potrebné, aby vznikali príklady dobrej praxe. Veď každý z nás sa stále učí niečo nové. O to viac je dôležité takéto príklady zdokumentovať do podoby pochopiteľných návodov, odporúčaní, prípadových štúdií a získané skúsenosti, pozitívne, ale aj negatívne, navzájom v rámci verejnej správy zdielať," skonštatoval Peter Kulich zo Slovensko.Digital.

Podľa neho je viacero subjektov verejnej správy, ktoré majú podobný problém ako mal ÚVO, teda boli v tzv. locknutom stave.

"Verím, že táto prípadová štúdia bude pre iné štátne orgány slúžiť ako inšpirácia, návod na premýšľanie a uchopenie problému vyriešenia lock-in stavu. Osobne vnímam, že takéto zdieľanie skúseností a usmerňovanie iných subjektov verejnej správy na základe konkrétnych príkladov by malo byť bežnou súčasťou aktivít relevantných orgánov,” dodal Kulich.