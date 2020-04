Vláda odobrila export ďalších dezinfekčných prostriedkov

Podmienkou vývozu je prednostné vybavenie všetkých objednávok zo Slovenska.

24. apr 2020 o 16:55 TASR

BRATISLAVA. Do zahraničia sa môžu vyvážať po minulotýždňovom uvoľnení exportu niektorých výrobkov aj ďalšie dezinfekčné prostriedky.

Ide o produkty spoločností z Liptovského Mikuláša, Leopoldova, Trnavy a Odorína.

Vyplýva to z materiálu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v piatok schválila vláda. Podmienkou vývozu je prednostné vybavenie všetkých objednávok zo Slovenska.

"Všetky uvedené návrhy na povolenie vývozu sú odôvodnené tým, že výrobné kapacity v Slovenskej republike disponujú dostatočnou výrobnou a skladovacou kapacitou, aby aj v čase nariadeného opatrenia hospodárskej mobilizácie plne a priebežne zabezpečovali vnútroštátny dopyt po dezinfekčných prostriedkoch a súčasne plnili aj svoje záväzky voči zahraničným odberateľom, uviedol rezort hospodárstva v schválenom materiáli.

Do zahraničia sa tak budú môcť vyvážať prostriedky Dezinfekt od spoločnosti St. Nicolaus z Liptovského Mikuláša, Envirol od výrobcu Enviral z Leopoldova, KillCoron a Killvir leopoldovskej spoločnosti Slovenské liehovary a likérky, Slopur-AD od firmy Slochem Trade z Trnavy a Hyg-dez st. crux od výrobcu St. Crux Pharma, z Odorína.

Zákaz vývozu určených životne dôležitých tovarov zo SR schválil kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) 10. apríla. Vývoz týchto tovarov do iného členského štátu Európskej únie alebo do štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo do tretích krajín môže povoliť v mimoriadnych prípadoch iba vláda.