Europoslanci: Hospodárska obnova bude zlomovým momentom budúcnosti Únie

Eurokomisia sa zaviazala, že ozdravný plán predloží už začiatkom mája.

24. apr 2020 o 17:47 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRUSEL. Úloha vypracovať plán oživenia európskeho hospodárstva, ktorou vo štvrtok (23. 4.) večer v rámci online samitu Európskej únie šéfovia štátov a vlád poverili Európsku komisiu, je podľa slovenských europoslancov "momentom pravdy" pre budúcnosť Európskej únie (EÚ).

Komisia sa zaviazala, že ozdravný plán, teda fond obnovy naviazaný na budúci dlhodobý rozpočet Európskej únie, predloží už začiatkom mája. Štvrtkové rokovania šéfov štátov a vlád boli zamerané na to, ako prekonať hospodársky šok spôsobený pandémiou nového koronavírusu a stagnáciou ekonomiky v dôsledku ochranných opatrení prijímaných po celej Európe.

Europoslanec Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) pre TASR uviedol, že nepriaznivé dôsledky pandémie si vyžiadajú uvoľnenie najväčšieho objemu peňazí v histórii Európskej únie - potenciálne viac ako bilión eur.

"Zároveň je to moment pravdy pre európsky projekt. Teraz musia členské štáty ukázať, že v momente spoločného ohrozenia je záchrana živobytia európskych občanov dôležitejšia než ideologické a politické spory. Vytvorenie samostatného fondu obnovy, ktorý môže Európska únia financovať lacnejšie vďaka spoločným zárukám členských krajín, je dobrým kompromisom. V tejto chvíli naozaj nejde o to, či to nazveme koronabond, ale o to, aby ekonomická pomoc bola dostatočne veľká, rýchla a solidárna s najslabšími," opísal situáciu Šimečka.

Poslanec Ivan Štefanec (KDH), ktorý je v europarlamente šéfom slovenskej delegácie Európskej ľudovej strany (EPP), skonštatoval, že opatrenia, ktoré už EÚ prijala, pomáhajú členským štátom získať dostatok prostriedkov na prekonanie akútnej krízy a financovanie poškodenej ekonomiky.

"Mali by sme sa však začať pozerať aj do budúcnosti. Treba si klásť otázky, ktoré dočasne zrušené regulácie na vnútornom trhu zaviesť znova a ktoré sa ukázali ako naozaj zbytočné. Musíme si jasne povedať, ako ďalej v koordinácii civilnej ochrany či zdravotníckych pomôcok, aby pri ďalších krízach zafungovala spolupráca efektívne a rýchlo. Dôležité bude aj reformovať európske poľnohospodárstvo, aby bolo zásobovanie potravinami plynulé aj pri lokálnych výpadkoch produkcie," odkázal Štefanec.