Kia Motors Slovakia opäť spustila výrobu automobilov v dvojzmennej prevádzke

Žilinská fabrika plánuje pokračovať na dve zmeny do konca mája.

24. apr 2020 o 11:16 SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Kia Motors Slovakia v piatok opätovne začala v dvojzmennej prevádzke s výrobou automobilov v závode v Tepličke nad Váhom. Pre agentúru SITA to potvrdil hovorca automobilky Ján Žgravčák. Vzhľadom na vážne prevádzkové dôvody fabrika stála od pondelka 20. apríla do štvrtka 23. apríla. "Do konca mája plánujeme pokračovať na dve zmeny. Naďalej budeme monitorovať situáciu a sme pripravení prijať ďalšie s ňou súvisiace rozhodnutia," doplnil Žgravčák.

Kia Motors Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. V súčasnosti zamestnáva viac ako 3 800 ľudí a vyrába modely Kia Ceed v štyroch karosárskych úpravách - päťdverový Ceed, Sportswagon, ProCeed, Kia XCeed a športovo-úžitkový Kia Sportage. Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 výrobné brány závodu opustilo už viac ako 3,4 milióna vozidiel a 5 miliónov motorov.