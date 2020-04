Rada pre vysielanie udelila licenciu pre športový kanál RTVS

Televízia Markíza dostala pokutu vo výške 663 eur.

22. apr 2020 o 16:56 SITA

BRATISLAVA. Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) udelila licenciu pre športový kanál Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Agentúru SITA o tom informovala Ivana Čaučíková z RVR. Rada zároveň rozhodla o udelení pokuty pre TV Markíza vo výške 663 eur.

Licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby dostal aj Šport Extra, licenčná rada zároveň zmenila licenciu na digitálne vysielanie televíznej programovej služby spoločnosti Antik Telecom z lokálnej na celoplošnú. „Mestská TV Svit“ sa tak premenuje na „Corona Virus Info TV“.

RVR dnes udelila licenciu pre športový kanál RTVS, programová služba sa bude volať RTVS Šport. Licenciu získal aj ďalší športový kanál, s názvom Šport Extra a prevádzkovať ho bude spoločnosť Správca SK. Rada tiež zmenila licenciu na digitálne vysielanie televíznej programovej služby spoločnosti Antik Telecom z lokálnej na celoplošnú. „Mestská TV Svit“ sa tak premenuje na „Corona Virus Info TV“.

Sankcia vo výške 663 eur bola udelená Tv Markíza, a to pre odvysielanie programov Farma, označených ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahovali expresívne vyjadrovanie a slovnú agresivitu, pre ktoré mali byť klasifikované ako nevhodné pre maloletých divákov do 15 rokov.

Rada tiež uložila sankciu formou upozornenia na porušenie zákona poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie internetovej stránke https://video.noviny.sk, že začal takúto službu poskytovať bez oznámenia RVR.