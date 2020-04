Prenajímateľ nebude môcť do konca roka vypovedať zmluvu nájomcom v omeškan

Na nutnosť riešiť problematiku nájmov dlhodobo upozorňoval minister hospodárstva Richard Sulík.

BRATISLAVA. Ak občania budú pre koronakrízu meškať s platením nájomného za svoje prenajaté byty alebo podnikatelia za prenajaté nebytové priestory, prenajímatelia im nebudú môcť do konca tohto roka jednostranne ukončiť nájom.

Takúto zmenu odobril v stredu parlament, keď schválil novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii.

Zmluvu nebudú môcť vypovedať

Zmeny sa pritom do právnej úpravy dostali pozmeňujúcim návrhom na rokovaní Ústavnoprávneho výboru NR SR.

"Prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, pre omeškanie nájomcu s platením nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19," píše sa v zákone.

Tento dôvod však podľa materiálu musí byť nájomcom dostatočne osvedčený.

Štát chce týmto spôsobom poskytnúť osobitnú ochranu nájomcom, ktorí sa ocitli v súvislosti s pandémiou koronavírusu v nepriaznivej životnej situácii, ktorá im dočasne neumožňuje platenie nájomného, a to formou dočasného zákazu výpovede nájmu pre omeškanie v určenom období.

"Nedochádza však k zániku nároku prenajímateľa na nájomné a ani zániku nárokov zo zodpovednosti za omeškanie," uvádza sa v pozmeňujúcom návrhu.

S nájmami by mohol pomôcť aj štát

Jeho predstava však bola, že by časť nájomného oželel prenajímateľ, časť by zaplatil štát a zostalo by určité malé percento, ktoré by zaplatil obchodník.

Ešte v utorok na tlačovej besede uviedol, že téma preplácania nájmov nie je mŕtva.

Podľa jeho slov bol dohodnutý s ministrom financií Eduardom Hegerom, že túto tému budú riešiť na koaličnej rade.

Opätovne zopakoval, že pomoc štátu musí byť v aktuálnej situácii nielen efektívna, ale aj včasná a dostatočná.