Nájsť si prácu počas pandémie? Ťažké, ale nie nemožné

Autor pôsobí v spoločnosti Kickresume, text pôvodne vyšiel na blogu.

"A práve keď sa mi zdalo, že mám život konečne pod kontrolou,” posťažoval sa jeden môj známy na svojom Instagrame. Na Slovensku prebiehal prvý týždeň koronakrízy a on práve nedostal prácu, o ktorú sa týždne uchádzal. Vraj kvôli “korone”.

Bol jedným z prvých ľudí v mojej bubline, ktorí na vlastnej koži pocítili nepriame spoločensko-ekonomické dopady koronakrízy. Dnes pred nimi varuje veľká časť odbornej verejnosti a zdá sa, že väčšiny z nás sa koronakríza dotkne práve týmto spôsobom.

Čo to znamená v praxi? Niektorí z nás už krízu pocítili pri neochote firiem prijímať nových zmestnancov. Iní z podobných dôvodov o svoje zamestnanie prišli. A potom sú tu tí, ktorí si zatiaľ prácu udržali, ale právom pociťujú neistotu z toho, čo prinesú nasledujúce mesiace.

Inými slovami, milióny ľudí na celom svete si budú musieť hľadať nové zamestnanie počas zúriacej globálnej pandémie.

Ak medzi nich patríte aj vy, určite máte veľa otázok. Tento článok sa pokúsi zodpovedať aspoň niektoré z nich.

Má vobec zmysel hľadať si prácu počas pandémie?

Áno aj nie. Pravda je taká, že je to zložitejšie.

Väčšina svetových ekonomík práve prechádza dramatickou premenou. Kvôli opatreniam proti šíreniu koronavírusu niektoré hospodárske odvetvia takmer prestali existovať. Navyše, odborníci zatiaľ nevedia presne predpokladať, ako dlho súčasný stav potrvá.

Len v USA má prísť v apríli o prácu až 20 miliónov ľudí. Podľa súčasných prognóz by tam miera nezamestnanosti mohla čoskoro dosiahnuť až 15 percent. Ako sme na tom na Slovensku? V prípade, že súčasná kríza potrvá tri mesiace, môžeme na jej konci očakávať nezamestnanosť nad 10 percent oproti piatim percentám spred krízy.

No zatiaľ čo mnohí zamestnávatelia prepúšťajú, iní sú nútení zvyšovať kapacity. Ako je to možné?

Ako sme sa na Slovensku presvedčili počas nedávnej diskusie o akomsi “blackoute”, krajina a jej hospodárstvo sa nedá jednoducho vypnúť. Ľudia stále potrebujú jesť, pracovať a platiť účty. Vyhovieť týmto základným potrebám za súčasných okolností je výzva monumentálnych rozmerov. A ak ju chcete zvládnuť, potrebujete ľudí.

Samozrejme, zmeniť zamestnanie počas pandémie nie je jednoduché. Práve naopak.

Zároveň to nie je tak nemožné, ako by sa mohlo zdať. Obzvlášť ak sa sústredíte na odvetvia a konkrétne firmy, ktoré musia (alebo môžu) fungovať aj počas pandémie. Tých sa koronakríza dotkla najmenej.

Pozrime sa na to, ktoré firmy sú najviac a najmenej postihnuté koronakrízou.

Ktoré firmy a odvetvia sú postihnuté najviac?

Najväčší slovenský pracovný portál Profesia.sk zverejnil správu o tom, ako koronakríza ovplyvňuje náš pracovný trh. Ich COVID 19 Recruitment Report je relatívne krátky a oplatí sa ho preštudovať celý.

No zverejniť inzerát je iba jeden z mnohých spôsobov, ako nájsť nových zamestnancov. Je to navyše jeden z menej efektívnych spôsobov a firmy v tejto situácii musia reagovať rýchlo.

Za posledné týždne klesol počet pracovných ponúk na Profesii o 70,3% medziročne. Tento pokles sa dotkol všetkých odvetví.

Najhoršie postihnutý je sektor, do ktorého patrí cestovný ruch, gastro a hotelierstvo. Počet pracovných ponúk tu klesol o 92,3%. O čosi menej zle sú na tom pomocné práce (83,3%), doprava (81,3%), obchod (80,9%), a výroba (79,5%).

Zaujímavý je aj pohľad na konkrétne pracovné pozície. Najviac klesol záujem o vodičov, pomocných pracovníkov, operátorov výroby, obchodných referentov, robotníkov a predavačov — vo všetkých prípadoch o viac ako 80%.

Tieto čísla však hovoria iba o poklese aktívneho dopytu firiem po nových zamestnancoch. Tento pokles ale nie je spôsobený iba samotnými opatreniami proti šíreniu koronavírusu.

Významným dôvodom je aj neistota.

Ktoré firmy a odvetvia sú postihnuté najmenej?

Profesia uvádza iba dve pracovné pozície, ktoré za posledné týždne zaznamenali nárast: lekár (47,5%) a farmaceut (66,7%).

Najmenej postihnuté sa zatiaľ zdajú byť informačné technológie (pokles o 49,7%), zákaznícka podpora (50,3%), a bankovníctvo (55,5%).

Treba si však uvedomiť, že ekonomika napriek koronavírusu nestojí a pracovné ponuky stále pribúdajú. Pokles je viditeľný hlavne v porovnaní s minulým rokom, v ktorom Slovensko zažívalo rekordne nízku nezamestnanosť.

Inými slovami, nábory stále bežia. Firmy hľadajú hlavne rôznych kuriérov, obchodníkov do online obchodov, pokladníkov či donášačov jedla.

Stabilne vysoký záujem je aj o IT odborníkov. Pre veľkú časť IT firiem bol prechod na prácu z domu relatívne bezproblémový, keďže všetky potrebné nástroje využívali aj doteraz. Ostatné, obzvlášť väčšie spoločnosti zase potrebujú nájsť IT odborníkov, ktorí pre nich takúto infraštruktúru pre prácu z domu vytvoria.

Významný môže byť aj efekt snehovej gule. Mnohé spoločnosti na seba nabaľujú celú sieť dodávateľov. Ak sa teda nejakej firme darí aj napriek kríze, jej dodávateľom sa pravdepodobne bude dariť tiež.

Čo si teda z tohto všetkého vziať?

Situácia na pracovnom trhu nie je až taká bezútešná, ako sa to môže na prvý pohľad zdať. Pokles je nepopierateľný, ale zároveň môžeme pozorovať aj začiatky určitej transformácie. Ak používate aplikácie ako Uber alebo Bolt, určite ste si všimli, že začali ponúkať rozvoz jedla a tovaru až domov. Je to len jeden príklad z mnohých, ale môže nám ukázať, akým smerom sa budú mnohé firmy počas krízy uberať.

Zmenilo sa hľadanie práce kvôli koronavírusu?

Áno aj nie.

Základ zostal rovnaký. Tak ako v minulosti, aj teraz by malo byť vašim hlavným cieľom presvedčiť zamestnávateľa, že mu dokážete pomôcť vyriešiť problém. Koniec koncov, prečo iné by vás mal chcieť zamestnať?

Nástroje, ktoré máte na to k dispozícii, tiež zostávajú rovnaké. Stále potrebujete dobre napísaný životopis. A tak ako predtým, aj teraz musíte urobiť dobrý dojem na pracovnom pohovore (ten absolvujete cez internet).

Čo sa teda zmenilo? Okolnosti. Avšak každá kríza má svojich víťazov. Sú to tí, ktorí sa najrýchlejšie prispôsobia novej situácii. Tu je niekoľko rád, ako to urobiť.