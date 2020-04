Banky evidujú tisícky žiadostí o odklad splátok úverov

Slovenská sporiteľňa eviduje viac žiadostí v prípade spotrebných úverov ako hypoték.

22. apr 2020 o 9:58 TASR

BRATISLAVA. Banky na Slovensku evidujú stovky až tisícky žiadostí o odklad splátky úveru. Naďalej však klientov upozorňujú, aby si tento krok dôkladne zvážili, pretože nie je úplne "zadarmo". Úver sa totiž aj počas odkladu úročí.

Vláda prišla s návrhom na odklad splátok úverov, aby pomohla domácnostiam v čase koronakrízy.

Online žiadosť

Slovenská sporiteľňa uviedla, že eviduje tisícky takýchto žiadostí. Takmer tri štvrtiny jej klientov si vybrali maximálnu dĺžku odkladu na deväť mesiacov.

"Predpokladáme, že aktuálne čísla odzrkadľujú predovšetkým to, že sa nám podarilo veľmi rýchlo vyvinúť veľmi jednoduchý digitálny proces, ako požiadať o odklad splátky. Znamená to, že klienti nemusia z dôvodu odkladu splátok nikam chodiť a následne dlho čakať, kým ich žiadosť vybavíme," priblížila hovorkyňa sporiteľne Marta Cesnaková. Cez aplikáciu sporiteľne George využilo možnosť požiadať o odklad 90 % ľudí.

"Zvyšná desatina požiadala o odklad prostredníctvom ostatných komunikačných kanálov banky, teda predovšetkým v pobočke, prostredníctvom call centra, prípadne listom. Zákonné podmienky žiadosti nesplnilo iba päť percent ľudí z celkového počtu doterajších žiadostí," doplnila Cesnaková.

Viac žiadostí pri spotrebných úveroch

Záujem o odklad splátok evidujú aj ďalšie banky. "Od momentu spustenia legislatívne upravenej možnosti odkladu splátok evidujeme niekoľko tisíc žiadostí s tým, že samotný trend nárastu mierne spomaľuje," priblížil pre TASR hovorca Tatra banky Boris Fojtík.

V prípade ČSOB sa záujem o odklad zvyšuje. "Kým pred začatím účinnosti týchto pravidiel sme mohli hovoriť radovo o niekoľkých desiatkach žiadostí denne, aktuálne je to skôr v stovkách," doplnila hovorkyňa banky Anna Jamborová.

Tisícky žiadostí o odklad splátok zaznamenala aj VÚB banka. "Najväčší záujem bol v prvých dňoch. Spotrebných úverov je viac ako dvojnásobok oproti hypotékam, ďalej nasledujú Quatro produkty. Snažíme sa to našim klientom pripomínať, aby poznali všetky podmienky odkladu. Využívame na to hlavne náš web a sekciu Spolu si poradíme a v tomto duchu vedieme aj informačnú kampaň. Zároveň pripomíname, že ak majú klienti úver poistený a splnia podmienky plnenia, môže im to výrazne pomôcť, oveľa viac ako samotný odklad," priblížil hovorca banky Dominik Miša.

Slovenská sporiteľňa vyčíslila, že väčší záujem o odklad splátok eviduje v prípade spotrebných úverov ako hypoték.

Slováci v jej prípade v najväčšej miere využívajú odklad splátok až na 9 mesiacov, platí to až pri 72 % žiadostí. O odklad na pol roka sporiteľňa eviduje 15 % žiadostí. Naopak, Slováci sa aktuálne najmenej zaujímajú o kratšie odklady splátok, odklad na tri mesiace sporiteľňa eviduje len v štyroch percentách prípadov.

Banky však odporúčajú, aby si klienti odklad dôkladne zvážili. "Odklad splátok neznamená odpustenie splátok, ale posunutie tejto povinnosti do budúcnosti, pričom úver sa počas trvania odkladu úročí. Preto klientom odporúčame, aby si odklad splátok starostlivo zvážili a využívali ho len v prípade, ak je to skutočne nevyhnutné," doplnila Jamborová.