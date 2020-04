Rozpočtový deficit USA narastie na 4 bilióny dolárov

Kongres doteraz schválil balíky pomoci proti koronakríze v celkovej hodnote 2,3 bilióna USD.

WASHINGTON. Rozpočtový deficit USA sa tento rok zrejme zoštvornásobí na takmer 4 bilióny USD (3,7 bilióna eur).

Nezisková organizácia CRFB (The Committee for a Responsible Federal Budget) odhaduje, že do roku 2023 dlh Spojených štátov prekoná rekordné maximum v ére po druhej svetovej vojne.

A to prognózy CRFB zahŕňajú len výdavky, ktoré už boli schválené. Kongres doteraz schválil balíky pomoci a stimulov na zmiernenie následkov koronakrízy v celkovej hodnote 2,3 bilióna USD (eur).

Je však takmer isté, že výdavky budú ešte vyššie, keďže koronakríza ohrozuje milióny pracovných miest a tisíce firiem, čo zároveň zníži príjmy lokálnych a štátnych vlád.

Pomer dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP) sa viac než zdvojnásobil ešte pred touto krízou na 79 percent HDP v roku 2019 z 35 percent HDP v roku 2007.

V tomto roku sa odhaduje federálny deficit na úrovni 3,8 bilióna USD. CRFB vo svojom najpesimistickejšom scenári predpovedá, že dlh by mohol v roku 2025 dosiahnuť 117 percent HDP a výrazne by sa dostal nad doterajšie maximum v období po druhej svetovej vojne 106 percent HDP z roku 1946.

To by nemalo predstavovať bezprostredný problém pre vládu, keďže úrokové sadzby sú nízke.