Povinné testovanie pendlerov možno nebude potrebné

Ústredný krízový štáb schválil prvú fázu uvoľnenia opatrení.

21. apr 2020 o 16:55 (aktualizované 21. apr 2020 o 20:15) TASR, SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Ústredný krízový štáb v utorok schválil prvú fázu uvoľnenia opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré v pondelok navrhlo konzílium odborníkov.

Od stredy budú otvorené obchody a prevádzky služieb do 300 štvorcových metrov plochy, verejné stravovanie s výdajom cez okienko, vonkajšie športoviská bez šatní a sociálnych zariadení, dlhodobé ubytovanie bez stravy, vonkajšie trhoviská a predajne automobilov vrátane autobazárov.

Informoval o tom počas zasadnutia štábu premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Opatrenia na trhoviskách

Podľa Matoviča Ústredný krízový štáb odsúhlasil zmiernenie opatrení takmer jednohlasne.

Úrad verejného zdravotníctva bude špecifikovať napríklad športy, ktoré bude možné vykonávať.

U trhovísk bude musieť byť zabezpečený jeden vstup a jeden výstup a predajné miesta nesmú byť bližšie ako dva metre.

"V prípade, ak by sme to zobrali na ľahkú váhu a upustíme od toho štandardu, ktorý sme nastavili, tak sa nám to môže vymknúť spod kontroly, a tak, ako tieto prevádzky od zajtrajšieho dňa otvárame, tak ich za dva týždne môžeme zatvárať a ešte aj to, čo už je otvorené, budeme zatvárať, ak spoločne túto skúšku nezvládneme," povedal premiér.

Pendleri ešte nepotrebujú potvrdenie

Igor Matovič zároveň vyzval pendlerov, aby do pondelka počkali s testovaním.

Súvisiaci článok Minúta po minúte: Krízový štáb odobril prvú fázu otvorenia ekonomiky Čítajte

„Pozitívne sa mení situácia u našich susedov v Rakúsku, Česku, Maďarsku. Vyzývam ľudí, aby s testovaním počkali do pondelka,“ povedal premiér.

V prípade, ak by sa situácia za hranicami zhoršila, Slovensko zavedie povinnosť disponovať negatívnym testom na koronavírus.



Matovič informoval aj o prípade pendlera, ktorý nakazil ďalších ľudí. Pracoval ako poštár v Rakúsku, kam cestoval z Bratislavy každý deň za prácou.

Od 1. mája mala pre pendlerov vzniknúť povinnosť disponovať negatívnym testom na koronavírus.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas po rokovaní ústredného krízového štábu uviedol, že otváranie hraníc zatiaľ nie je v pláne.

Môže k tomu dôjsť vo finálnej štvrtej fáze uvoľňovania opatrení alebo až po nej. Otvorenie hraníc bude tiež závisieť od epidemiologickej situácie v Európe. Podľa Mikasa by bolo otváranie rizikom.