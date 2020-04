Slovenská agentúra pre cestovný ruch obnoví činnosť

Má fungovať po vzore Rakúska.

21. apr 2020 o 15:43 SITA

BRATISLAVA. Vláda plánuje obnoviť činnosť Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, fungovať má po vzore Österreich Werbung.

Rozpočet agentúry bude financovaný zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov podnikateľov, ktorí na výnosoch z turizmu priamo či nepriamo profitujú.

Priame prepojenie na odvetvie

Ako vyplýva z návrhu programového vyhlásenia vlády na roky 2020 - 2024, finančná participácia súkromnej sféry podľa kabinetu zabezpečí hospodárne vynakladanie verejných prostriedkov a zároveň priame prepojenie medzi Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a odvetvím turizmu, ktoré má propagovať.

Vláda tak chce zabezpečiť prezentáciu Slovenska doma a v zahraničí ako atraktívnej dovolenkovej a kongresovej destinácie.

Analýza a propagácia

Pôvodnú agentúru zrušil bývalý minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-híd) ku koncu roka 2016 a začlenil ju do štruktúr ministerstva dopravy a výstavby.

Opätovné založenie inštitúcie na propagáciu Slovenska opakovane presadzovali Zväz cestovného ruchu SR, ako aj Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA).



"Úlohou Slovenskej agentúry pre cestovný ruch bude dôsledné mapovanie a analýza zariadení cestovného ruchu v Slovenskej republike, propagácia slovenského cestovného ruchu v zahraničí, analýza a výskum jednotlivých zahraničných trhov, ktoré sú pre cestovný ruch na Slovensku dôležité," uvádza vláda vo svojom programe.

Agentúra zamestná odborníkov

Slovenská agentúra pre cestovný ruch bude zároveň sprostredkúvať podnikateľom v cestovnom ruchu spätnú väzbu, aby vedeli svoju ponuku prispôsobiť požiadavkám potenciálnych turistov z rôznych častí sveta," uvádza vláda vo svojom programe.

Znovuobnovená agentúra bude zamestnávať odborníkov z oblasti marketingu a public relations.

Znovuzriadenie Slovenskej agentúry pre cestovný ruch považuje riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky (IHP) František Palko za najväčší prínos programového vyhlásenia vlády v oblasti cestovného ruchu.

"Na Slovensku táto inštitúcia fungovala od 90. rokov, avšak bývalý minister Érsek ju nezmyselne zrušil, čím Slovensko vystavil na medzinárodnej scéne zbytočným posmeškom. Budeme mať teda opäť vlastnú štátnu marketingovú agentúru pre propagáciu Slovenska v zahraničí ako turistickej destinácie," uviedol Palko.

Ministerstvo dopravy a výstavby sa tak podľa neho bude môcť venovať v rámci cestovného ruchu svojej prirodzenej legislatívnej a koncepčnej činnosti a nie riadeniu mediálnych kampaní v zahraničných a slovenských médiách.

Kritika obchodných kontraktov

Experta však zaráža, že Slovenská agentúra pre cestovný ruch by mala mať kontraktačnú pôsobnosť, mala by oprávnenie uzatvárať obchodné kontrakty so zahraničnými podnikateľskými subjektami, tour operátormi, pre slovenských podnikateľov.

"Toto ale nie je úloha štátu. Štát nemá čo vstupovať do obchodných zmlúv podnikateľských subjektov. Je to veľmi nebezpečné aj z hľadiska možnej korupcie. Je potrebné nevymýšľať v tejto oblasti koleso, ktoré je už dávno vymyslené a vrátiť sa k štandardnému inštitucionálnemu usporiadaniu štátnej podpory cestovného ruchu a štandardným činnostiam štátnych inštitúcií," upozorňuje Palko.

Ocenil, že súčasné vedenie rezortu si osvojilo už dávnejšiu ideu, ktorá bola predmetom diskusií s odbornou verejnosťou, a tou je participácia súkromného sektora na financovaní agentúry.

"Súhlasím, že tým by sa zvýšil záujem profesijných organizácií a ich členov na činnosti Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a pomáhali by zlaďovať záujmy štátu a podnikateľov v oblasti cestovného ruchu," dodal ekonóm.

Slovenská agentúra pre cestovný ruch bude mať podľa vládneho programu kontraktačnú právomoc aktívne rokovať so zahraničnými tour operátormi pri uzatváraní zmlúv na medzinárodných turistických veľtrhoch v prospech slovenských podnikateľov v oblasti turizmu.

"Slovenská agentúra pre cestovný ruch bude partnerom pre v súčasnosti už jestvujúce oblastné organizácie cestovného ruchu v jednotlivých častiach Slovenska, ktoré majú na starosti rozvoj turistického ruchu v danom regióne Slovenska a predstavujú spoluprácu medzi samosprávou a lokálnymi podnikateľmi v oblasti cestovného ruchu. Zlepšovanie úrovne destinačného manažmentu bude stimulované za pomoci súčasnej siete organizácií cestovného ruchu s prihliadnutím na strategické ciele a úlohy vyplývajúce zo Stratégie rozvoja udržateľného cestovného ruchu," priblížila vláda.