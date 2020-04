Sulík by odmietol pomôcť firmám so sídlom v daňovom raji

V Dánsku firmy z daňových rajov zo štátnej pomoci vylúčili.

21. apr 2020 o 15:09 (aktualizované 21. apr 2020 o 16:16) TASR, SITA

BRATISLAVA. Štátna pomoc pre firmy postihnuté koronakrízou možno na Slovensku obíde spoločnosti, ktoré majú registrované sídlo v niektorom z daňových rajov.

Predseda koaličnej SaS a minister hospodárstva Richard Sulík totiž pripustil, že by sa vláda mohla inšpirovať Dánskom, ktoré firmy z daňových rajov zo štátnej pomoci vylúčilo.

"To sa mi zdá celkom 'fikané', mali by sme sa nad tým zamyslieť. Tí, ktorí odlievajú peniaze do daňových rajov fakt nie sú tí, ktorí by tú pomoc potrebovali najviac. Je to dobrý tip. Na prvé počutie dánska vláda koná správne a áno, prednesiem to na najbližšej koaličnej rade," povedal Sulík na utorňajšej tlačovej konferencii.

Najbližšia koaličná rada by sa podľa Sulíka mala pritom uskutočniť už v stredu večer.

Rokuje sa o preplácaní nájmov

Richard Sulík ďalej uviedol, že téma preplácania nájmov nie je mŕtva.

"Som dohodnutý s ministrom financií Eduardom Hegerom, že túto tému budeme riešiť zajtra večer na koaličnej rade. Stále mám nádej, že pomôžeme obchodníkom vysporiadať sa s nájmami," uviedol šéf rezortu hospodárstva.

Ak štát podľa neho zakázal prevádzkam dosahovať tržby, musí im pomôcť s nákladovými položkami.

Ako dodal, podnikateľom pomohli so mzdami pre zamestnancov, klesli im účty za energie, umožnili im odložiť si splátky, ostáva už iba nájomné.



Minister načrtol scenár, podľa ktorého by časť nájomného oželel prenajímateľ, časť by zaplatil štát a ostalo by malé percento, niekde medzi 10 až 20, ktoré by zaplatil obchodník.

"Toto riešenie považujem za korektné a dúfam, že k niečomu v tomto duchu dospejeme," povedal Sulík.

Podľa neho je nutné najprv dospieť k dohode o tom, že je potrebné pomôcť podnikateľom s platením nájmov a až potom sa bude riešiť, aké percento bude platiť kto.

Opätovne zopakoval, že pomoc štátu musí byť v aktuálnej situácii nielen efektívna, ale aj včasná a dostatočná.

Sulík víta podnety od podnikateľov

Richard Sulík na tlačovej konferencii uviedol aj to, že podporuje výzvu platformy Hackvirus na pomoc podnikateľom.

Občianska iniciatíva Hackvirus po úspešnom projekte smepripraveni.sk chce pomôcť podnikateľom, živnostníkom či zamestnancom, ktorí sa pre krízu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu dostali do ťažkej finančnej situácie.

"Som všetkými desiatimi za, lebo pomôcť podnikateľom a zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú na Slovensku odhadom dva milióny ľudí, je to, čo počas krízy najviac potrebujeme," uviedol Sulík.

Iniciatíva žiada podnikateľov i občanov, aby do konca tohto týždňa (do piatka 24. apríla) zaslali svoje podnety na stránku hackvirus.sk.

Technologické riešenia

Po ich vyhodnotení a analýze sa uskutoční počas víkendu (25. - 26. 4.) online virtuálny hackaton, ktorý by mal priniesť konkrétne technologické riešenia.

Tie sformulujú odborníci. Ako uviedol jeden z iniciátorov platformy Dušan Dufek, najlepšie riešenia odprezentujú po 28. apríli.

Námety by sa mali týkať napríklad možností zlepšenia informovanosti o poskytnutí finančnej pomoci, štátnej podpory, vzájomného prepájania, networkingov, barterových obchodov, fungovania kupónov, zliav a iných tém, ktoré môžu pomôcť zvládnuť koronakrízu.

Všetky získané nápady iniciatíva Hackvirus s pomocou reprezentantov a manažérov renomovaných firiem vyhodnotí a analyzuje.

Ako dodal ďalší z organizátorov platformy Tomáš Brngál, online hackaton sa má uskutočniť tento víkend aj na európskej úrovni.

"Európska komisia nás oslovila s tým, aby sme pomohli za Slovensko zorganizovať celoeurópsky hackaton, ktorého sa zúčastnia tisíce ľudí z 27 členských štátov Európskej únie," uviedol Brngál s tým, že vyhodnotenie sa bude konať 1. mája.

Nápady posielané na prehodnotenie odborníkom majú byť zrealizovateľné do šiestich mesiacov a tiež majú byť okamžite nasaditeľné. Financovanie najlepších nápadov zabezpečí Európska rada pre inovácie (EIC).

Platforma Hackvirus.sk bola založená 15. marca. Cieľom je dávať dohromady nápady, podnety, námety ľudí a zároveň zoskupovať IT odborníkov, ktorí by k nim hľadali technologické riešenia počas online virtuálnych hackatonov.

Pod záštitou iniciatívy vznikla aj platforma smepripraveni.sk, ktorá zhromažďuje dobrovoľníkov z radov odborníkov pripravených pomôcť zdravotníctvu v čase pandémie.

Platforma aktuálne zahŕňa vyše 1500 dobrovoľníkov a viac ako 60 nemocníc.