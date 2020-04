SPP chce odpustiť zdravotníckym zariadeniam platby za distribúciu plynu

O tomto opatrení rokujú plynári s ministerstvom hospodárstva.

21. apr 2020 o 14:26 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosť SPP - distribúcia chce odpustiť nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam v čase koronakrízy všetky platby za distribúciu plynu na nasledujúcich šesť mesiacov.

„Tento segment je z ekonomického hľadiska najviac dotknutý, či už z hľadiska dodatočných nákladov na mzdy a pohotovosti, alebo potreby nákladných ochranných pomôcok, pričom príjmy nebudú výrazne stúpať. Nad rámec už avizovaných opatrení sme preto navrhli smerovať nenávratnú pomoc do segmentov, ktoré v súčasnej situácii vnímame ako kľúčové a pomoc urgentne potrebujú,“ povedal hovorca SPP-distribúcia Milan Vanga.

Pomoc pri nadmernej produkcii

Distribučka rokuje s rezortom hospodárstva aj o už avizovaných opatreniach týkajúcich sa energetikov.

Plynári navrhujú upustiť od fakturovania za prekročenie rezervovaných kapacít sietí a sústav.

„Toto je opatrenie, ktoré pomôže tým odberateľom plynu, ktorí sú pre realizáciu aktuálnych opatrení v oblasti bezpečnosti a ekonomiky kľúčoví a aktuálne produkujú nad rámec plánu. Ide napríklad o producentov v oblastiach potravinárstva či poľnohospodárstva (vykurovanie skleníkov), liehovarníctva (transformácia na výrobu dezinfekčných prostriedkov), obchody s potravinami, výrobcov papierových a hygienických pomôcok a iné v aktuálnej situácii výrazne viac využívané segmenty,“ dodal Vanga.

Spoločnosť SPP-distribúcia taktiež navrhuje ministerstvu upustiť od sankcií za vyvažovanie sietí a sústav.

„Chápeme, že obchodníci nedokážu presne predikovať správanie sa ich portfólia, preto navrhujeme upustiť od sankcií, ktoré za normálnych okolnosti zabraňujú špekuláciám a nedostatkom energie u dodávateľa,“ spresnil Vanga.

Záruky o budúcom splatení

Ministerstvo hospodárstva už avizovalo, že by chcelo počas šíriaceho sa koronavírusu zakázať odpájanie odberateľov energií.

Plynári v tejto otázke navrhujú prechod na podobný model, na aký prechádza bankový sektor.

„Pokiaľ by teda malo dôjsť k dohode o neodpájaní, mali by byť tieto záväzky plne zabezpečené zárukou budúceho splatenia. Tak ako sa to udialo v bankovom sektore, to jest úvery sú zabezpečené nehnuteľnosťami, lízingy vozidlami a podobne. V aktuálnej situácii sú najefektívnejšie iba rýchle opatrenia, a tie dokážeme aj operatívne implementovať,“ konštatoval Vanga.