Obchodníci odporúčajú posunúť hodiny vyhradené pre seniorov na skorší čas

Informáciu vlády o úprave režimu pre seniorov sme privítali.

21. apr 2020 o 13:31 (aktualizované 21. apr 2020 o 14:34) TASR

BRATISLAVA. Zväz obchodu SR pondelňajšiu informáciu vlády o úprave otváracích hodín pre seniorov víta.

Uviedol to Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu v reakcii na pondelňajší brífing premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), že od 22. apríla sa upravia otváracie hodiny pre seniorov, a to na pracovné dni od 9.00 do 11.00 h.

Vyhovoval by posun na skoršie hodiny

Doteraz boli obchody pre seniorov otvorené v pracovné dni a v sobotu od 9.00 do 12.00 h.

"Pondelňajšiu informáciu o pláne úpravy režimu pre seniorov sme jednoznačne privítali, keďže autority vyhoveli viacerým návrhom a podnetom obchodníkov, až na náš návrh posunúť hodiny vyhradené pre seniorov na ešte skorší čas," spresnil Katriak.

Obchodníci žiadajú usmernenia

Niektoré plány vlády podľa Katriaka však zostali nie celkom jasné alebo nedopovedané.

"A preto očakávame konečné oficiálne rozhodnutie, a to opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR. Obrátilo sa na nás už niekoľko desiatok obchodníkov, podnikateľov, aj príslušníkov širšej verejnosti so žiadosťou o vysvetlenie. Radíme im trpezlivo vyčkať na oficiálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva," dodal Katriak.

Znížením plochy na zákazníka sa zmenšia rady

Slovenská aliancia moderného obchodu takisto víta úpravu otváracích hodín vyhradených pre seniorov. Aliancia združuje reťazce Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, Terno a Tesco.

"Problémy ako vytváranie dlhých radov pred obchodmi, konfliktné situácie pred obchodmi, na ktoré od začiatku upozorňujeme, naďalej pretrvávajú, preto vítame zmenu vyhradených hodín pre seniorov," spresnil Krajčovič.

To podľa neho môže pomôcť k lepšiemu zvládnutiu situácie zo strany obchodníkov a zväčšiť komfort a možnosti nákupu pre zákazníkov bez toho, aby sa to negatívne dotklo seniorov.

"Zároveň veríme, že čoskoro príde aj k úprave počtu štvorcových metrov (m2) na zákazníka v obchode. Štandard v Európe je 10 až 15 m2 na zákazníka, naša úprava na Slovensku je až dvojnásobok tohto štandardu," upozornil.

"Znížením plochy na zákazníka by sme pritom dokázali zmenšiť rady pred obchodmi, a tým predísť viacerým konfliktným situáciám a tiež veľkému zhromažďovaniu ľudí pred obchodmi. Zároveň tým neohrozíme ľudí nakupujúcich v obchode," dodal Krajčovič.

Matovič 20. apríla po stretnutí s konzíliom odborníkov informoval, že otváracie hodiny v obchodných prevádzkach vyhradené pre seniorov sa upravia.

Po novom majú mať vyhradené hodiny od 9.00 do 11.00 h, a to iba v pracovných dňoch.