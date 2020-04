Slovensko predalo štátne dlhopisy za vyše pol miliardy eur

Investorom ponúkali cenné papiere netradične až zo štyroch emisií štátnych bondov.

20. apr 2020 o 14:45 SITA

BRATISLAVA. Štát predal dlhopisy za vyše pol miliardy eur. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) pritom v pondelok ponúkala investorom cenné papiere netradične až zo štyroch emisií štátnych bondov.

Celkový dopyt v týchto konkurenčných aukciách dosiahol takmer miliardu eur, akceptovaný dopyt bol spolu na úrovni 512,6 milióna eur. V utorok budú aukcie pokračovať nekonkurenčnou časťou, kde budú môcť investori nakúpiť ďalšie bondy za vyše 100 miliónov eur.

Najväčší balík zdrojov získal štát v pondelok z predaja dlhopisov splatných v apríli 2030, pri ktorých z celkového dopytu na úrovni 444,8 milióna eur akceptoval 340,8 milióna eur. Priemerný akceptovaný výnos do splatnosti v tomto prípade dosiahol 0,6864 % p.a. V nekonkurenčnej časti aukcie bude z tejto emisie investorom ešte k dispozícii 68,2 milióna eur pri priemernej cene 100,6109 percenta.

Druhou ponúkanou emisiou boli dlhopisy splatné v januári 2029. V tomto prípade predstavoval celkový dopyt 196 miliónov eur, akceptovaný dopyt bol na úrovni 78 miliónov eur pri priemernom výnose do splatnosti 0,5262 % p.a. V nekonkurenčnej časti aukcie bude z týchto cenných papierov k dispozícii ešte 15,4 milióna eur pri cene 126,3861 percenta.



Ďalšie ponúkané štátne bondy splatné v januári 2031 zaznamenali v pondelňajšej konkurenčnej časti aukcie celkový dopyt na úrovni 199,8 milióna eur. ARDAL napokon z tejto emisie predal cenné papiere za 73,8 milióna eur s priemerným výnosom do splatnosti 0,7573 % p.a. V nekonkurenčnej časti aukcie budú tieto dlhopisy ešte dostupné v objeme 14,8 milióna eur s priemernou cenou 108,9237 percenta.



Agentúra ARDAL napokon investorom ponúkla aj dlhopisy splatné v júni 2028, kde celkový dopyt dosiahol 146,5 milióna eur. Z nich sa však napokon predali cenné papiere iba za 20 miliónov eur s priemerným akceptovaným výnosom do splatnosti na úrovni 0,4349 % p.a. V nekonkurenčnej časti aukcie tak bude z tejto emisie k dispozícii iba 3,6 milióna eur s priemernou cenou 104,5088 percenta.