Pandémia podľa analytikov urýchli nahradenie ľudí robotmi

Roboty čistia podlahy, merajú ľuďom teplotu a dávkujú dezinfekciu na ruky.

20. apr 2020 o 16:04 SITA

BRATISLAVA. Pandémia koronavírusu podľa analytikov urýchli proces "náhrady" ľudí robotmi. "Covid-19 zmení preferencie spotrebiteľov a skutočne ponúkne nový priestor pre automatizáciu," uviedol Martin Ford, autor štúdií o integrácii robotov v ekonomike. Informuje o tom BBC.

Firmy už zvyšujú počet robotov na zabezpečenie sociálneho odstupu a zredukovanie zamestnancov, ktorí tak nemusia chodiť do práce. Prístroje využívajú aj na výkony, ktoré ľudia nemôžu robiť z domu.

Upratujú aj kontrolujú

Americká spoločnosť Walmart napríklad využíva roboty aj na čistenie podláh vo svojich predajniach. V Južnej Kórei zas merajú ľuďom telesnú teplotu a dávkujú ručnú dezinfekciu.

Experti takisto vyvíjajú umelú inteligenciu, ktorá dokáže nahradiť školiteľov, fitnes trénerov či finančných poradcov.



Niektorí experti v oblasti zdravotníctva varujú, že koronavírus si vyžiada určitú mieru sociálneho odstupu do roku 2021, čo znamená väčší dopyt po využití robotov.

Dánsky výrobca UVD Robots rozposlal stovky robotov s UV dezinfekciou do Číny aj v rámci Európy. Využívajú ich tiež predajne s potravinami a reštaurácie, ktoré fungujú len ako výdajne.

Viac robotov ako pred pandémiou

Experti tvrdia, že aj po naštartovaní "normálneho života" budú firmy využívať roboty viac, ako pred pandémiou. Napríklad na čistenie škôl alebo kancelárií.

"Zákazníci sa v súčasnosti viac starajú o svoju bezpečnosť a tiež o bezpečnosť a zdravie pracovníkov. Posun k automatizácii pomôže všetkým udržať sa zdravšími," uviedla Blake Morgan, autorka knihy The Customer of the Future (2019).

Dodala však, že zákazníci v obchodoch radšej využívajú pokladníkov namiesto automatizovaných systémov, ktoré sa často kazia a nepracujú správne.

Roboty zrejme začnú vo väčšej miere využívať aj v potravinárskom priemysle. Sieť McDonald's už napríklad testuje roboty, ktoré by mali pracovať ako kuchári a čašníci.

Firmy ako Amazon a Walmart sa zamerali na to, ako využiť roboty aj na triedenie, balenie a prepravu tovaru. Vyhovejú tak pracovníkom, ktorí sa sťažujú, že za súčasných podmienok nemôžu udržiavať bezpečnú vzdialenosť od svojich kolegov.

Podľa technologických expertov však mnohí z nich takto prídu o zamestnanie. Podľa nich pritom nie je pravdepodobné, že by firma, ktorá už investuje do robotov, v budúcnosti nahradila tieto zariadenia ľuďmi.

Integrácia robotov je síce drahšia, no keď ich už raz začnú používať, sú oveľa lacnejšie ako ľudskí zamestnanci.

Martin Ford vyhlásil, že ľudia začnú po pandémii radšej chodiť na miesta, kde bude viac robotov ako ľudí, pretože budú mať pocit, že sa tak znižuje možné bezpečnostné riziko.



Globálna konzultačná spoločnosť McKinsey v roku 2017 predpovedala, že v Spojených štátoch amerických do roku 2030 nahradia roboty až tretinu všetkých zamestnancov. Nepočítala však s výnimočnou situáciou, ako je súčasná pandémia koronavírusu.