Európa bude potrebovať na zotavenie minimálne ďalších 500 miliárd eur, tvrdí šéf eurovalu

Lídri Únie budú o situácii diskutovať na video summite 23. apríla.

19. apr 2020 o 13:38 TASR

LUXEMBURG. Európa bude potrebovať od inštitúcií Európskej únie na financovanie zotavenia ekonomiky po pandémii nového koronavírusu minimálne ďalších 500 miliárd eur nad rámec už dohodnutého pol biliónového balíka pomoci, uviedol šéf stáleho eurovalu Klaus Regling.

V rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera zverejnený v nedeľu povedal, že najjednoduchšie by sa takéto financovanie dalo zorganizovať prostredníctvom Európskej komisie a rozpočtu Únie.

"Podľa môjho názoru pre druhú fázu budeme potrebovať minimálne ďalších 500 miliárd eur od európskych inštitúcií, ale možno aj viac," avizoval Regling.

"Preto musíme nezaujato diskutovať o nových nástrojoch, ale tiež využiť existujúce inštitúcie, pretože je to jednoduchšie, vrátane predovšetkým Komisie a rozpočtu Únie."

Ministri financií Únie sa 9. apríla dohodli na balíku pomoci pre štáty, firmy a jednotlivcov v celkovej hodnote 540 miliárd eur.

Tiež sa zhodli na tom, že eurozóna, ktorej hrubý domáci produkt sa tento rok prepadne o 7,5 %, bude potrebovať peniaze na zotavenie. Krajiny však majú odlišné názory na to, koľko prostriedkov je potrebných a ako ich získať.

O tom by mali diskutovať lídri štátov a vlád Únie na video summite 23. apríla. Uvažuje sa o kompromisnom riešení, že by si na trhu požičiavala Komisia, pričom tieto úvery by boli garantované dlhodobým rozpočtom Únie.