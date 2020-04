Sulík telefonicky rokoval so Szijjártóm o moste v Komárne a prepojení plynovodov

Szijjártó o rokovaní informoval na Facebooku.

18. apr 2020 o 13:58 TASR

BUDAPEŠŤ. Dostavba nového dunajského mosta medzi Komárnom a severomaďarským Komáromom, ako aj ďalšie spoločné slovensko-maďarské projekty boli témou telefonického rozhovoru maďarského ministra zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Pétera Szijjártóa s ministrom hospodárstva SR Richardom Sulíkom (SaS).

Szijjártó o rokovaní informoval v sobotu na Facebooku.

Výstavba Komárňanského mosta pokračuje

Uviedol, že výstavba Komárňanského mosta dobre pokračuje, čo by chceli čoskoro osobne preveriť. "Každý príde zo svojej strany a rovnakým smerom aj odíde, neporušíme tak žiadne pravidlá," spresnil spôsob obhliadky.

Most mal byť vrátane odovzdania a prevzatia dokončený pôvodne do 31. mája a najneskôr do 30. júna ho chceli otvoriť pre premávku.

Medzivládnu dohodu o výstavbe medzi vládami Slovenska a Maďarska podpísali v roku 2012. V roku 2014 boli vydané stavebné povolenia na obidvoch stranách a v roku 2015 získali obe krajiny grant z európskych fondov z programu CEF - Nástroj na prepojenie Európy.

Výška grantu dosahuje 85 percent z nákladov vo výške 91,2 milióna eur.

Maďarský minister z ďalších spoločných projektov vyzdvihol rozšírenie kapacít interkonektoru prepájajúceho maďarský a slovenský plynovod tak, aby ho prispôsobili vyšším kapacitám v súvislosti s otvorením možnosti nákupu zemného plynu od konca budúceho roka aj smerom z juhu cez Srbsko.

Plynovodné prepojenie

Slovensko-maďarské plynovodné prepojenie sprevádzkovali v roku 2015 ako projekt posilnenia energetickej bezpečnosti. Terajšia kapacita tranzitu smerom z Maďarska na Slovensko je podľa jeho vyjadrenia 1,75 miliardy kubických metrov ročne.

"Smerom na Slovensko by tak mohla vzrásť kapacita tranzitu plynu až na ročných 5,2 miliardy kubických metrov, pričom kapacity zvýšia aj pre tranzit smerom zo Slovenska z terajších 4,4 miliardy kubických metrov v prvej etape o 880 miliónov kubických metrov," konštatoval Szijjártó.

Zdôraznil, že Slovensko je jedným z najdôležitejších obchodných partnerov Maďarska, s ktorým má najviac prepojení infraštruktúry.