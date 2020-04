Cena zlata za tri týždne stúpla o sedemnásť percent

Zlato je najdrahšie za osem rokov.

17. apr 2020 o 12:55 SITA

BRATISLAVA. Zlato sa tento týždeň vyšplhalo až na úroveň 1 750 USD za uncu. Za tri týždne ide o rast o 17 percent. Cena sa tak dostala na najvyššiu hodnotu od roku 2012. "Prelomením hranice 1 700 USD je veľmi pravdepodobné, že cena bude aj naďalej stúpať. Záujem o zlato rastie hlavne pre obavy z inflácie a z negatívneho vplyvu neobmedzených fiškálnych výdavkov v prostredí s nulovým výnosom," uviedol analytik Saxo Bank Martin Sklenář.

"V marci sme boli na trhu so zlatom svedkami paradoxnej situácie. Napriek všeobecnej neistote a prepadu akciových trhov, klesala aj cena drahého kovu," poznamenal analytik. Pokles cien zlata v tomto období však podľa neho určovala celosvetovo negatívna situácia dodávok fyzického kovu. Úplné obmedzenie dopravy a teda dodávok zlata na trhy, vrátane obáv z neistoty, tlačili cenu na minimá. Keďže však zlato reaguje predovšetkým na vývoj ekonomík sveta, napríklad na USA a Čínu, cena zlata by mala do budúcnosti naďalej rásť a je možné, že sa dostaneme až k cene 2000 USD, dodal analytik.