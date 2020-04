Vláda odvolala Mihála z funkcie štátneho tajomníka ministerstva práce

Mihál odchádza z postu na vlastnú žiadosť.

16. apr 2020 o 17:50 TASR

BRATISLAVA. Jozef Mihál od štvrtka skončil vo funkcii štátneho tajomníka ministerstva práce. Návrh na jeho odvolanie schválil vládny kabinet Igora Matoviča.

Mihál odchádza z postu po necelom mesiaci na vlastnú žiadosť.

Už tento týždeň vyhlásil, že ponuku stať sa štátnym tajomníkom prijal s pokorou a víziou, že z tejto pozície dokáže pre Slovákov urobiť veľa, jeho očakávania sa však v praxi nenaplnili.

"S osobou pána ministra to nesúvisí, chápem že máme odlišnú politickú orientáciu a v mnohom iný pohľad na svet, a tak je to v poriadku. Ľuďom budem každopádne pomáhať naďalej, na to nepotrebujem funkciu," uviedol Mihál.

Súvisiaci článok Mihál ako štátny tajomník u Krajniaka končí Čítajte

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) uviedol, že Mihála prehováral, aby si svoj odchod rozmyslel. Jeho rozhodnutie však rešpektuje. "Jozefa Mihála považujem za odborníka a som rád, že som ho oslovil.

Aj prvé intenzívne týždne našej spolupráce som vyhodnocoval tak, že môže byť prospešná a vzájomne obohacujúca. Zrejme sú vždy niektoré detaily, v ktorých musí mať minister posledné slovo.

Situácie, v ktorých sme niekedy mali na nastavenia opatrení odlišný názor, som však určite nepovažoval za zásadné," povedal pre TASR Krajniak začiatkom tohto týždňa.