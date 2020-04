Šéfka menového fondu odporúča Británii predĺžiť prechodné obdobie po brexite

Prechodné obdobie sa má skončiť 31. decembra.

16. apr 2020 o 11:22 TASR

LONDÝN. Británia by mala požiadať o predĺženie prechodného obdobia po brexite v snahe zmierniť neistotu v čase, keď svetovú ekonomiku zasiahla pandémia nového koronavírusu.

Vyhlásila to šéfka Medzinárodného menového fondu Kristalina Georgievová.

"Je to ťažké také, aké to je. Nerobme to ešte ťažším," povedala vo štvrtok pre rozhlasovú stanicu BBC. Radí preto hľadať spôsoby, ako tento prvok neistoty znížiť v záujme všetkých, Spojeného kráľovstva, Európskej únie aj celého sveta.

Prechodné obdobie sa má skončiť 31. decembra a ak odvtedy Londýn a Brusel nedosiahnu dohodu o obchode, dôjde k zavedeniu ciel podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie a ďalším prekážkam exportu aj importu. Pandémia nového koronavírusu pritom komplikuje rokovania.

Fond v utorok varoval, že svetová ekonomika smeruje tento rok k najväčšiemu poklesu od tzv. Veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch minulého storočia.

Georgievová v rozhovore pre BBC ocenila opatrenia prijaté britským ministerstvom financií a centrálnou bankou, ktoré boli podľa nej prijaté "včas" a boli dobre koordinované.

"Tento veľmi silný balík opatrení pomáha Británii a vzhľadom na významnú úlohu Spojeného kráľovstva vo svetovej ekonomike pomáha v skutočnosti všetkým," uviedla.

Britská vláda zvýšila výdavky a znížila dane v rámci boja s dôsledkami pandémie. Podľa odhadu britského rozpočtového úradu bude tento balík stáť 100 miliárd libier (114,44 miliardy eur). Ponúkla tiež garancie za firemné úvery vo výške 330 miliárd GBP.

Bank of England znížila kľúčový úrok na 0,1 % a zvýšila nákup dlhopisov na rekordných 200 miliárd GBP.