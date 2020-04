Projektové spoločnosti odhadli pokles hospodárstva o tretinu

Spoločnosti majú problém uzatvárať zákazky a získavať podklady k už prebiehajúcim projektom.

16. apr 2020 o 9:17 TASR

BRATISLAVA. Projektové spoločnosti očakávajú zníženie svojich hospodárskych výsledkov až o 32 percent pre súčasnú situáciu okolo pandémie nového koronavírusu.

Spoločnosti majú problém uzatvárať zákazky, získavať podklady k už prebiehajúcim projektom či zaisťovať finančný chod spoločnosti tak ako inokedy.

Vyplýva to z polročnej analýzy slovenského stavebníctva spoločnosti CEEC Research a jej partnerskej firmy Považská cementáreň Ladce.

Projekty v neistote

Takmer tri štvrtiny opýtaných spoločností zaznamenali finančné straty v súvislosti s pandémiou. Približne 27 percent zatiaľ finančné straty nepociťuje.

"Súčasná situácia má vplyv na projektové spoločnosti v mnohých ohľadoch. Komplikuje sa nielen priebeh stávajúcich projektov, ale aj mnohé budúce projekty sú pozastavené alebo môžu byť úplne zrušené. To sa, samozrejme, podpíše na celkovom hospodárskom výsledku spoločností. Vplyv bude mať iste aj to, nakoľko budú účinné opatrenia zo strany vlády pre zmiernenie ekonomických dosahov a tiež to, ako dlho celá situácia potrvá," uviedol riaditeľ spoločnosti Michal Vacek.

Väčšina firiem plánuje využiť úspory

Straty plánuje vykryť z vlastných rezerv 78 percent opýtaných. Zhruba 48 percent sa potom prikláňa k čerpaniu finančných zvýhodnení zo strany štátu.

Pätina využije možnosti čerpania úveru, 13 percent respondentov bude preferovať iné možnosti, napríklad zníženie prevádzkových nákladov.

Približne 68 percent opýtaných spoločností uviedlo, že sa v budúcnosti na podobné situácie pripraví.

Z nich 74 percent plánuje tvoriť väčšie finančné rezervy, 44 percent vytvorí krízový plán a 14 percent sa plánuje poistiť.

Jedna desatina sa prikláňa k iným riešeniam, ako napríklad predaj majetku, zlepšenie technického zázemia či zavádzanie iných foriem práce (napríklad pravidelný home office). Zvyšných 32 percent sa pripravovať neplánuje.

Následky nízkych príjmov

Opýtané spoločnosti upozorňujú aj na predpokladané zníženie príjmov, čo bude spôsobené nemožnosťou fakturovať niektoré ich činnosti.

"U projektantov nastáva problém s prerokovávaním a odsúhlasovaním projektov. Pri našich ekologických zákazkách máme subdodávateľov zo zahraničia, ktorí si pre administratívne problémy s uzatvorením hraníc nemôžu plniť svoje zmluvné záväzky," vysvetlil riaditeľ organizačnej zložky Slovensko spoločnosti HBH Projekt Viliam Piták.

Ako uviedol generálny riaditeľ Reming Consult Slavomír Podmanický, postupným zdokonaľovaním formy práce z domu môžu byť zamestnanci výkonní na 100 percent (namiesto aktuálnych 80 percent).

"Avšak na základe predbežných informácií o vývoji na strane investorov, žiaľ, očakávame výrazný prepad až na 60 percent kapacít. A to nielen z titulu pandémie, ale hlavne z titulu očakávania novej stratégie vládnej koalície, personálnych zmien a časovému posunu v opätovnom naštartovaní investičného procesu - projektovej prípravy, spustenia tendrov a hlavne uvoľnenia zmluvných vzťahov, ktoré boli zablokované novým vedením rezortov," upozornil.