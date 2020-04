Zdravotné poisťovne žiadajú od politikov predvídateľné kroky

Programové vyhlásenie vlády by malo podporiť aj pluralitu zdravotných poisťovní.

15. apr 2020 o 17:26 TASR

BRATISLAVA. Zdravotné poisťovne potrebujú stabilitu a predvídateľnosť prostredia. To by malo zabezpečiť programové vyhlásenie vlády.

V online diskusii Okrúhleho stola Zdravotníckych novín to povedala prezidentka Asociácie zdravotných poisťovní SR Katarína Kafková.

Zároveň doplnila, že zdravotné poisťovne tento rok nebudú ziskové.

Finančne kryté kroky

"Sami sme svedkami toho, ako sa v niekoľkých uplynulých rokoch zdravotníctvo muselo dofinancovať aj niekoľkokrát počas roka. Pokiaľ bude aj legislatíva prijímaná tak, že každé vyššie zaťaženie sektora bude aj vykryté, tak sa bude aj zdravotným poisťovniam ľahšie rokovať s konkrétnymi poskytovateľmi. Musíme vedieť, koľko máme na daný rok peňazí," uviedla.

Podľa šéfky Asociácie zdravotných poisťovní SR by sa malo viac orientovať na kvalitu zdravotnej starostlivosti, na výsledok, teda na to, aby bol pacient zastabilizovaný a vyliečený čo možno najskôr.

Takto by mal štát podľa Kafkovej ovplyvňovať zdravotnú starostlivosť, a zároveň stanoviť mantinely.

Mieni, že programovým vyhlásením by mala byť podporená aj pluralita zdravotných poisťovní.

Stabilita a predvídateľnosť prostredia

Rovnako by bolo podľa jej slov vhodné podporiť aj zavedenie nových druhov zdravotného poistenia, ako napríklad doplnkového poistenia, pripoistenia, prípadne poistenia na dlhodobú starostlivosť.

"To sú témy, ktoré by mali byť riešené v programovom vyhlásení vlády. Kľúčová je však stabilita a predvídateľnosť finančného a legislatívneho prostredia," zopakovala.

Zdôraznila, že kríza ovplyvní všetkých.

"Môžem garantovať, že tento rok určite žiadne zisky zdravotných poisťovní nebudú vykazovať, keďže situácia nevyzerá tak, že by sme aj v rámci ekonomiky išli do 'véčkového' tvaru," dodala Kafková s tým, že načrtla možnosť, že by sa pre prijaté vládne opatrenia v súvislosti s epidémiou ochorenia COVID-19 mohli zdravotné poisťovne ocitnúť v platobnej neschopnosti.