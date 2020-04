Volkswagen Slovakia oznámil termín postupnej obnovy výroby

Časť výroby bude spustená v jednozmennej prevádzke.

15. apr 2020 o 16:27 SITA

Vstupná brána do automobilky Volkswagen Slovakia. (Zdroj: TASR – Jakub Kotian)

BRATISLAVA. Volkswagen Slovakia plánuje od pondelka 20. apríla 2020 postupný opätovný nábeh výroby za prísnych opatrení na ochranu zdravia zamestnancov.

Ako informovala hovorkyňa automobilky Lucia Makayová, po dočasnom prerušení výroby bude v úzkej koordinácii s koncernom spustená časť výroby v jednozmennej prevádzke.

"Vzhľadom na ešte stále napätú a nestálu situáciu v dodávateľskom reťazci a zasiahnutý dopyt na svetových trhoch budú priebežne prehodnocované výrobné možnosti a podmienky, ako aj nasadenie zamestnancov," dodala Makayová.

Mesačná prestávka

Fabrika v reakcii na klesajúci dopyt na trhoch s vozidlami a obmedzenia v dodávateľskom reťazci prerušila výrobu 17. marca tohto roku, pôvodne na dva týždne.

Potom odstávku predĺžila do 5. apríla vrátane, neskôr informovala, že predlžuje prerušenie výroby vo všetkých troch tuzemských závodoch o ďalšie štyri pracovné dni (do Veľkej noci) a napokon sa rozhodla, že dočasné zastavenie výroby bude pokračovať aj v 16. kalendárnom týždni (do 19. apríla 2020).

Práca pre 12 100 osôb

Volkswagen Slovakia je pilierom slovenského exportu, jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov.

Spoločnosť počas svojho pôsobenia na Slovensku preinvestovala viac než 4,5 miliardy eur.

Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii electric, ŠKODA CITIGOe iV.

Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel. Aktuálne zamestnáva 12 100 pracovníkov.