Sulík nechce súťažiť s Matovičom, zrušil svoju krízovú radu

Poukázal aj na zbytočne zavreté obchody.

15. apr 2020 o 15:44 SITA

BRATISLAVA. V stredu mala na pôde Ministerstva hospodárstva SR prvýkrát zasadnúť ekonomická krízová rada, napokon však obdobná rada vznikne na Úrade vlády SR. V stredu o tom informoval minister hospodárstva Richard Sulík.

Okrem neho malo spomínanú radu tvoriť ďalších 13 členov, medzi nimi zástupcovia podnikateľov, ako aj ekonómovia. Účasť prisľúbil aj šéf rezortu financií Eduard Heger.

Ekonomický krízový štáb už má Matovič

Ten však podľa Sulíkových slov približne 70 minút pred začiatkom stretnutia oznámil, že nepríde a že vznikne iná rada na Úrade vlády SR pod vedením premiéra Igora Matoviča, ktorá sa bude venovať ekonomickým krízovým otázkam.

"Chvíľu to vyzeralo tak, že budú dve rady a budú sa venovať približne tej istej oblasti. Nebola by takáto súťaž dobrá. Keď sa premiér tak rozhodol, tak my to rešpektujeme a zatiaľ ekonomická krízová rada nevznikne," vyhlásil minister hospodárstva.

Sulík nepotrebuje súťažiť

Konštatoval pritom, že ekonomická situácia v našej krajine je veľmi kritická a hrozí nám strata desaťtisícov pracovných miest. Potreba zoskupenia ekonómov, ktorí sa budú zaoberať týmito otázkami, je preto vysoká. On sám nepovažuje za vhodné súťažiť s premiérom.

"Spolieham sa na to, že v tej premiérovej rade bude dostatok kvalitných, súdnych ekonómov, ktorí dokážu zabrániť tým obrovským ekonomickým škodám, ku ktorým sa naša krajina blíži," dúfa Sulík. O svojej účasti v nej sa pritom dozvedel z médií.

Štát pácha hriech na podnikateľoch

Šéf rezortu hospodárstva opätovne zopakoval svoj názor o potrebe otvorenia maloobchodných prevádzok s výnimkou tých, ktoré sídlia v obchodných centrách.

Súvisiaci článok Ekonomika pocíti útlm veľkých hráčov Čítajte

Podľa vlastných slov nerozumie, prečo musia byť zatvorené a prečo štát čaká, kým začnú padať ako "hnilé hrušky".

"Sme za dodržiavanie hygienických opatrení. Sme najzarúškovanejší národ na svete. Nehrozí tam žiadne väčšie riziko," myslí si.

Podľa neho pácha štát na týchto podnikateľoch veľký hriech a naháňa zisky obchodným reťazcom. V tomto segmente pritom pracuje od 200 do 300 tis. ľudí.

"Chcem veľmi dúfať, že v pondelok začnú platiť opatrenia, ktoré tak nutne potrebujeme," uzavrel Sulík s tým, že ak sa tak nestane, liberáli určite z vlády neodídu.

Sulík žiada príspevky pre maloobchod

Ministerstvo hospodárstva sa podľa jeho šéfa snaží vyriešiť aj problematiku nájomného. Sulík vyše tri týždne na koaličnej rade navrhuje, aby štát prispel maloobchodu na nájmy.

Pripomenul, že podnikateľom pomohli so mzdami, splátkami, klesli im výdavky za energie, avšak stále ostáva otvorená ešte otázka nájomného.

"Toto bohužiaľ na koaličnej rade doteraz neprešlo, budem sa snažiť ďalej. Toto je vec, ktorú musíme spraviť. Keď nepomôžeme dostatočne a včas, tak ste pomáhali zbytočne," skonštatoval.