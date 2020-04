Únia miest žiada svoju účasť na zasadnutiach vlády a krízového štábu

Až 99 percent rozhodnutí sa dotýka miest a obcí.

15. apr 2020 o 14:38 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Únia miest Slovenska žiada vládu, aby mohla byť prítomná na každom jej zasadnutí, čím vláda bude mať okamžité informácie o tom, čo sa v týchto dňoch koronakrízy deje v mestách a obciach.

Únia miest Slovenska chce tiež byť právoplatným členom s hlasovacím právom v ústrednom krízovom štábe, keďže 99 percent jeho rozhodnutí sa dotýka miest a obcí.

Po rokovaní Prezídia Únie miest Slovenska v stredu v Banskej Bystrici to konštatoval prezident únie, primátor Trenčína, Richard Rybníček.

"Ponúkame vláde pomoc. My sme od začiatku v prvej línii v boji s novým koronavírusom a v kontakte s našimi občanmi. Vidíme snahu vlády, že sa snaží riešiť veci, ale to, že samosprávy, respektíve Únia miest Slovenska, nie sú účastné na zasadnutiach vlády alebo ústredného krízového štábu, spôsobuje často chaos. Ak vláda pochopí a Únia miest Slovenska bude členom, informácie smerom do územia budú jasné, zrozumiteľné a bude vznikať menej dezinformácií," zdôraznil Rybníček.

Únia miest Slovenska zároveň vyzýva ministerstvo vnútra, aby zabezpečilo členstvo všetkých primátorov krajských a okresných miest v okresných krízových štáboch. Drvivá väčšina z nich totiž nie je ich členmi, čo je podľa Rybníčka veľmi zlé.