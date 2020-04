Ekonomika pocíti útlm veľkých hráčov

Na pôde vlády vzniká ekonomický krízový štáb.

15. apr 2020 o 14:11 (aktualizované 15. apr 2020 o 17:30) TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Kríza, v ktorej sa aj slovenská ekonomika v súčasnosti nachádza, nie je ekonomického, ale zdravotného charakteru a bola vyvolaná pandémiou nového koronavírusu.

Utlmená je v prvom rade z dôvodu útlmu veľkých svetových ekonomík, ktoré sú našimi významnými obchodnými partnermi.

Závislosť od veľkých ekonomík

Vyhlásil to v stredu pri predstavovaní novej makroprognózy minister financií Eduard Heger (OĽaNO).

"Slovenská ekonomika je malá otvorená ekonomika a je závislá na vývoji veľkých svetových ekonomík. Tie sú samozrejme vo veľkej miere zasiahnuté novým koronavírusom a preto aj slovenská ekonomika bude týmto zasiahnutá," zdôraznil.

Domáce prevádzky zatvorené z rozhodnutia štátu predstavujú podľa neho len 2 percentá hrubého domáceho produktu (HDP).

Prepad ekonomiky o vyše sedem percent

Podľa novej prognózy sa slovenská ekonomika v tomto roku prepadne o 7,2 pecenta.

Dôvodom je pandémia nového koronavírusu a opatrenia na jej tlmenie. Postupné oživenie ekonomiky očakáva Inštitút finančnej politiky (IFP) v druhej polovici roka, pre budúci rok odhaduje jej opätovný rast o 6,8 percenta.

Práve počas útlmu je podľa Hegera kľúčový čas na kvalitnú prípravu, nielen na strane vlády, ale aj jednotlivých podnikateľských subjektov.

"Vytvára to pre všetky podnikateľské subjekty dostatok priestoru na to, aby strategicky plánovali, ako prispôsobiť svoje biznis modely novým hrozbám, s ktorými sa budeme musieť vedieť v budúcnosti vysporiadať," upozornil.

Pri reštarte ekonomiky bude podľa neho dôležitým motorom vládna spotreba a vládne investície. O ich vhodnom nastavení preto bude intenzívne rokovať aj novozriadený ekonomický krízový štáb. Rovnako o dobrom použití eurofondov, a to nielen na sanovanie nákladov spojených s udržaním ekonomiky, ale aj na jej následné naštartovanie.

Heger vyzdvihol skutočnosť, že v novej prognóze Ministerstva financií vidí opätovný rast ekonomiky v roku 2021.

"Vláda urobí všetko pre to, aby pripravila kvalitné opatrenia na reštart ekonomiky v podobe finančnej podpory, verejných investícií, ale aj zjednodušovania podnikateľského prostredia. Verím, že v kombinácii prinesú veľmi dobré výsledky a Slovensko sa môže vrátiť na trajektóriu krajiny, ktorá jedného dňa bude opäť tigrom Európy," dodal minister.

Varovný prst pre ekonomiku

Nová prognóza Inštitútu finančnej politiky (IFP) rezortu financií o 7,2 percenta prepade slovenskej ekonomiky na tento rok predstavuje "varovný prst".

Myslí si to predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS).

"Je nanajvýš prospešné, že sa môžeme v plánovaní ekonomických opatrení oprieť o aktuálnu makroprognózu. Aj toto je súčasť pomyselnej mapy, ako sa môžeme vymaniť z tejto krízy, napriek tomu, že neistota pretrváva. Prognóza však ráta aj s rizikovými scenármi, keď môže naša ekonomika prepadnúť aj o viac ako desatinu. Ide teda o dvihnutý prst smerom k vláde a vládnym poslancom, aby sme prijímali čo najlepšie a čo najrýchlejšie opatrenia na postupné oživovanie slovenskej ekonomiky," vyhlásil Viskupič.

Vzniká ekonomický krízový štáb

Na pôde úradu vlády vznikne aj ekonomický krízový štáb. Jeho členmi budú predstavitelia najdôležitejších ekonomických rezortov, ale aj významní ekonómovia, avizoval Eduard Heger.

"Prebieha veľmi dôležitá diskusia aj na úrovni vlády o tom, ako udržať ekonomiku pri živote čo najlepšie a ako ju následne naštartovať. Aby sme tento proces ešte vylepšili a vyladili, rozhodli sme sa zriadiť pod premiérom na úrade vlády druhú nohu krízového štábu, ekonomický krízový štáb," priblížil Heger.

Štáb bude podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) viesť práve minister financií. Prizvaní budú aj zástupcovia ministerstva hospodárstva. Nemyslí si, že ide o konkurenciu krízovej rady, ktorú organizuje minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) a predstaviť ju má v stredu popoludní.

"Čo si organizuje minister hospodárstva na jeho ministerstve je jeho úloha. Jeho úloha je najmä komunikovať so zamestnávateľmi, predpokladám, že to bude iniciatíva týmto smerom," doplnil Matovič.

Súvisiaci článok Remišová zruší dve predražené verejné obstarávania Čítajte

Zároveň vyhlásil, že ho mrzí, ako v poslednom čase na verejnosti Sulík komunikuje. Povedal to v reakcii na viaceré vyhlásenia ministra hospodárstva, ktorý nesúhlasí s príliš opatrným postupom vlády pri opätovnom otváraní obchodných prevádzok, zatvorených pre šírenie nového koronavírusu.

"Koalíciu beriem ako rodinu. Ste spoločenstvo, kde je slobodné si povedať a vymeniť názor, ale keď sa raz na niečom dohodnete, tak držíte basu," konštatoval Matovič s tým, že Sulík tento princíp porušuje.

"Mrzí ma to a pevne verím, že sa to zmení. SaS by sa mohla poučiť z toho, ako sa správala pred ôsmimi rokmi počas Radičovej vlády a k čomu to viedlo," dodal.