Greenpeace žiada Budaja, aby sa pripojil k výzve na zelenú obnovu Európy

Ministri žiadajú Európsku komisiu, aby už teraz zvýšila klimatické ciele k roku 2030.

15. apr 2020 o 13:44 TASR

BRATISLAVA. Organizácia Greenpeace žiada ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO), aby podpísal výzvu na zelenú obnovu Európy.

Trinásti ministri životného prostredia z členských štátov Európskej únie (EÚ) podpísali výzvu, v ktorej žiadajú, aby Európska komisia začlenila Európsky ekologický dohovor do obnovy ekonomiky EÚ po kríze spôsobenej novým koronavírusom.

Informovala o tom hovorkyňa Greenpeace Slovensko Patrícia Brandysová.

Medzinárodný Svetový fond na ochranu prírody (WWF) taktiež poukazuje na to, že medzi podpísanými zatiaľ nie je slovenský minister.

EÚ musí zvýšiť investície do udržateľnej mobility

Ministri žiadajú Európsku komisiu, aby už teraz zvýšila klimatické ciele k roku 2030 v súlade s požiadavkami Parížskej dohody.

Odpovede na krízu by sa podľa ministrov mali zakladať na spájaní princípov solidarity v boji s pandémiou, stratou biodiverzity a klimatickou zmenou, uvádza Greenpeace.

Vo výzve sa píše, že EÚ musí zvýšiť investície v sektore udržateľnej mobility, obnoviteľných zdrojov energie či obnovy budov.

"Plán obnovy EÚ, vychádzajúci z princípov Európskeho ekologického dohovoru, je dobrým prvým krokom k naštartovaniu ekonomiky a smerom k vytváraniu spoločnosti, ktorá bude nielen spravodlivejšia, ale aj udržateľnejšia," povedala programová riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.

Zelené opatrenia na podporu zdravia

Greenpeace považuje za dôležité, aby sa Slovensko pridalo k tejto iniciatíve a ukázalo dôležitosť riešenia klimatickej krízy a úbytku biodiverzity.

"V aktuálnej situácii je prioritou ochrana ľudských životov, no táto situácia by nemala viesť k tomu, že sa odkloníme od riešení, ktoré zlepšujú stav životného prostredia. V týchto dňoch sa potvrdzuje, že investovať do zelených opatrení je kľúčové nielen pre zdravie planéty, ale pre zdravie ľudí," hovorí riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

Dodáva, že sa treba zodpovedne postaviť nielen k ochrane zdravia tejto generácie, ale i k ochrane zdravia detí v blízkej budúcnosti.