Kraje žiadajú viac kompetencií a finančnej nezávislosti

Združenie SK 8 chce reálne vplývať na integrovaný rozvoj krajov, uviedol Jozef Viskupič.

15. apr 2020 o 11:31 TASR

BRATISLAVA. Rýchlejšiemu rozvoju slovenských regiónov by podľa predsedu združenia samosprávnych krajov SK 8 Jozefa Viskupiča jednoznačne pomohlo posilnenie kompetencií regionálnych samospráv a jasné konkretizovanie financovania.

Predseda Trnavského samosprávneho kraja v diskusnej relácii televízie TABLET.TV uviedol, že tento proces má podporiť nový dokument, ktorý pripravujú spolu s partnermi a plánujú ho predložiť vláde.

Viac možností na rozvoj

"V súčasnosti je základným nedostatkom skutočnosť, že samosprávne kraje nedisponujú žiadnymi ekonomickými a regulačnými nástrojmi, teda kompetenciami, ktorými by mohli reálne vplývať na integrovaný rozvoj kraja," povedal Viskupič.

Kraje by podľa neho mali žiadať posilnenie kompetencií v oblasti regionálneho rozvoja, eurofondov, cestovného ruchu, životného prostredia, v oblasti prepojenia vzdelávania medzi jednotlivými stupňami škôl a podnikateľským prostredím, konkrétne v oblasti zamestnanosti.

Vlastné zdroje príjmov

"Ruka v ruke s posilnením kompetencií ide aj posilnenie tzv. fiškálnej nezávislosti kraja. V dokumente navrhujeme model financovania založený na rozpočtovom určení výnosu viacerých daní," povedal Jozef Viskupič.

"Navrhujeme zvýšiť finančnú nezávislosť krajov zavedením vlastných zdrojov príjmov a v niektorých prípadoch by to mohla byť aj kompetencia rozhodovania o sadzbe. Mohlo by to byť pri dani z príjmu právnických osôb, dani z motorových vozidiel alebo environmentálnej dani," uviedol Viskupič.

Úprava kompetenčného rámca by mala podľa neho smerovať k efektívnej správe vecí verejných.

Rovnako konštatoval, že väčšina európskych štátov má trojzložkové riadenie verejnej správy na úrovni štát - kraj - obec a v mnohých krajinách fungujú dobre. Podobne by to mohlo byť aj u nás, ak by bol systém lepšie kompetenčne vystužený.