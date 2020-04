Nemecko sa v marci prepadlo do recesie

Po zmiernení opatrení bude aktivita hospodárstva naďalej veľmi utlmená.

15. apr 2020 o 15:25 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BERLÍN. Nemecká ekonomika sa v marci prepadla do recesie a očakáva sa, že jej pokles bude pokračovať až do polovice roka. Uviedlo to v stredu nemecké ministerstvo hospodárstva vo svojej správe.

"Kolaps globálneho dopytu, prerušenie dodávateľských reťazcov, zmeny v správaní spotrebiteľov a neistota medzi investormi majú na Nemecko obrovský vplyv," konštatuje ministerstvo vo svojej mesačnej správe.

Upozornilo tiež, že aj po zmiernení tzv. sociálnych dištančných opatrení bude aktivita hospodárstva naďalej veľmi utlmená a bude sa zvyšovať iba postupne.

Minulý týždeň päť popredných nemeckých ekonomických inštitútov v spoločnej predpovedi odhadlo, že najväčšia európska ekonomika tento rok klesne o 4,2 percenta v dôsledku pandémie nového koronavírusu.

Podľa nich len v 2. štvrťroku sa výkon nemeckej ekonomiky prepadne o 9,8 percenta. To bude najhorší výsledok v histórii kvartálnych údajov. A viac ako dvojnásobne väčší pokles ako počas globálnej finančnej krízy pred vyše 10 rokmi.

Na budúci rok predpovedajú inštitúty nemeckému hospodárstvu oživenie a rast o 5,8 percenta.