General Motors začína dodávať pľúcne ventilátory

Automobilka do konca apríla dodá 600 ventilátorov a do konca augusta ich vyrobí 30-tisíc.

15. apr 2020 o 10:49 SITA

BRATISLAVA. Americká automobilka General Motors (GM) je pripravená realizovať prvú dodávku ventilátorov pre liečbu pacientov s ochorením Covid-19.

Firma GM začala ventilátory vyrábať minulý mesiac v partnerstve so spoločnosťou Ventec Life Systems.

Americké ministerstvo zdravotníctva začiatkom tohto mesiaca ohlásilo zmluvu v objeme takmer 500 miliónov USD (456 miliónov eur) s firmou GM o výrobe 30-tisíc ventilátorov.

Automobilka uviedla, že 600 ventilátorov dodá do konca tohto mesiaca a zvyšok z tejto objednávky splní do konca augusta. Informuje o tom portál cnn.com.



Ďalšie americké automobilky sa tiež snažia riešiť kritický nedostatok ventilátorov. Firma Ford na ich výrobe spolupracuje so spoločnosťou GE Healthcare.

Ford však bude vyrábať relatívne jednoduché ventilátory. Tie sa budú môcť použiť na pomoc pacientom s ochorením Covid-19, ktorí nepotrebujú sofistikovanejšie prístroje.