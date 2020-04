Šéf Rady pre rozpočtovú zodpovednosť: Totálny kolaps ekonomiky zatiaľ nehrozí

Prezidentka Čaputová diskutovala s odborníkmi.

14. apr 2020 o 17:18 TASR

BRATISLAVA. Jeden mesiac udržiavania ekonomiky v "zamrazenom" stave ešte nie je pre Slovensko zdrvujúci.

Povedala to prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok po stretnutí s odborníkmi z oblasti epidemiológie a ekonómie.

Ako ďalej uviedla, z ekonomického uhla pohľadu s odborníkmi diskutovala v prvom rade o tom, ako dlho je možné udržať ekonomiku v takomto stave bez toho, aby to malo devastačné účinky na Slovensko.

V rámci diskusie odznelo, že niekoľkomesačné udržiavanie ekonomiky vo viac-menej vypnutom stave by mohlo hospodárstvo Slovenska poznamenať.

Ekonómovia tvrdia, že ekonomické opatrenia by mali byť vnímané flexibilne. Prirovnávajú ich k tancu.

"Krok vpred a dva kroky vzad," vysvetlila prezidentka. Ak sa opatrenia v istom bode zavedú, tak je podľa nej potrebné mať odvahu ich opäť vziať späť na základe konkrétnej epidemiologickej situácie a vrátiť sa späť do predošlého stavu.

Prezidentka taktiež vyzdvihla potrebu zrýchlenia zavedenia opatrení pre veľké firmy a aj dôležitosť eurofondov, ktoré môžu vo veľkej miere pomôcť prekonať túto situáciu. Rovnako zdôraznila, že treba dbať aj na komplexnosť sociálneho systému.

Ako sa vyjadril viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ľudovít Ódor, otázka o tom, kedy a ako sa bude ekonomika Slovenska uvoľňovať závisí od toho, čo povedia epidemiológovia a aj od toho, ako je pripravené zdravotníctvo.

"Samozrejme, keď horí, tak treba hasiť a veľmi nepozeráme na to, koľko vody minieme. Zhruba to platí aj vo verejných financiách, to znamená, že teraz, keď sú zlé časy, tak treba otvoriť kohútiky, aby sme pomohli ekonomike," uviedol Ódor s tým, že takto môže Slovensko predísť dlhodobým následkom.

Ako dodal predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ivan Šramko, totálne ohrozenie ekonomiky zatiaľ nehrozí.

Ak však budú opatrenia trvať viac mesiacov, riziko podľa neho bude stúpať.

Zároveň si myslí, že dôležité bude aj to, ako sa neskôr postavíme k strednodobým pohľadom na verejné financovanie.