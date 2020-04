Vláda schválila kurzarbeit a rozšírenú pomoc pre zamestnávateľov

Vláda odobrila aj dočasnú ochranu podnikateľov pred konkurzmi.

14. apr 2020 o 16:34 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Vláda schválila rozšírenie pomoci pre zamestnávateľov a zamestnancov v čase mimoriadnej situácie na Slovensku. Ide o tzv. tretiu sociálnu pomoc a zavádza sa ňou aj nástroj kurzarbeit.

Zamestnávatelia budú môcť na svojich zamestnancov čerpať pomoc spomedzi možností, ktorá bude pre nich výhodnejšia.

Príspevky na udržanie zamestnanosti

Kabinet prijal návrh na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie z dielne ministerstva práce.

Súvisiaci článok Vláda bude preplácať platy zamestnancom, pomôže aj dohodárom Čítajte

Kompenzácia zo strany štátu bude spočívať v poskytovaní príspevku pre zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou, a to na úhradu časti mzdových nákladov ich zamestnancov a v poskytovaní príspevku pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) alebo iné fyzické osoby na kompenzáciu výpadku ich príjmov zo zárobkovej činnosti.

Zamestnávateľ si bude môcť vybrať len jednu z možností na celé obdobie poskytovania príspevku. "Zamestnávatelia budú môcť na svojich zamestnancov čerpať jednu z dvoch možností, ktorú si prepočítajú ako na seba výhodnejšiu. Prvá bude tzv. kurzarbeit - bude poskytovaná na každého zamestnanca, ktorého zasiahli prekážky v práci," uviedol pred rokovaním vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

V prípade prevádzok, ktoré museli byť zatvorené na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, sa má zrušiť strop na príspevok na jedného zamestnávateľa vo výške osemstotisíc eur. Príspevok bude možné poskytovať na náhradu mzdy zamestnanca vo výške ustanovenej kolektívnou zmluvou, alebo inou dohodou so zástupcami zamestnancov počas celého obdobia poskytovania príspevku.

Zamestnávatelia po novom budú mať na výber aj spomedzi ďalšej schémy pomoci, ide o tzv. kurzarbeit.

Budú ale musieť udržať pracovné miesta aj počas obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

Výška príspevku na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému nemôže firma prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, má byť vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880 eur.

"Tejto kategórii zamestnávateľov túto náhradu mzdy vo výške 80 % na 100 % preplatíme v plnej výške," povedal Krajniak.

Druhou kategóriou sú podľa neho zamestnávatelia s kolektívnymi zmluvami s nárokom od 60 % do 80 % mzdy. "Každému takémuto zamestnávateľovi rovnako preplatíme plnú náhradu mzdy. Z toho vyplýva, že žiadny zamestnávateľ nebude musieť prepustiť svojho zamestnanca z toho dôvodu, že by utrpel krízou," tvrdí Krajniak s tým, že pri kurzarbeite nemusí zamestnávateľ preukazovať pokles tržieb.

Návrh počíta s tým, že príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky ako nemocenské, ošetrovné, alebo čerpajú dovolenku.

SZČO budú môcť však požiadať aj o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti v nadväznosti na pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku. Príspevok má byť najviac vo výške 540 eur, ak tržby klesnú od 80 % a viac. V prípade poklesu tržieb za marec od 10 % do 19,99 %, má byť príspevok 90 eur, pri poklese od 20 % do 29,99 % má byť 150 eur, pri poklese od 30 % do 39,99 % má dosiahnuť 210 eur, pri 40 % poklese a viac má príspevok dosiahnuť 270 eur.

Pri poklese tržieb za apríl a máj vo výške od 20 % do 39,99 % má byť príspevok 180 eur, pri poklese tržieb od 40 % do 59,99 % má predstavovať 300 eur, pri poklese od 60 % do 79,99 % má príspevok dosiahnuť 420 eur a pri poklese tržieb od 80 % a viac má dosiahnuť výšku 540 eur.

Pomoc je zameraná aj na fyzické osoby, ktoré nemajú žiadny iný príjem, či jednoosobové eseročky. "Pomoc rozširujeme aj na vybrané skupiny fyzických osôb. To sú jednoosobové eseročky, SZČO, ktoré neplatili odvody do Sociálnej poisťovne a tzv. dohodári. Chcem upozorniť, že v tejto schéme pomoci môžeme poskytnúť pomoc iba na také pracovné miesto, ktorého vzťah stále trvá, teda nie je ukončený. U konateľov jednoosobových eseročiek je to jednoduché, lebo tento vzťah preukazujú dohodou o výkone funkcii konateľa," vysvetlil Krajniak. SZČO, ktoré neboli poistené, alebo pozastavili svoju živnosť na dobu kratšiu ako šesť mesiacov, budú tiež spadať do tejto schémy pomoci. "Potom sú tu dohodári, ale takí, ktorí majú podpísanú dohodu, tá nebola zrušená, ale hodiny nemôžu naplniť," doplnil Krajniak. Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti bude môcť byť 105 eur za mesiac marec a vo výške 210 eur za apríl a máj tohto roka. Jednoosobové eseročky sú podľa Krajniaka limitované tým, že ich čistý zisk za minulý rok bol maximálne 9600 eur. Celkovo by sa táto pomoc mohla dotknúť 200.000 fyzických osôb.

Krajniak zároveň vyčíslil, že prvé peniaze by mohli začať odchádzať koncom budúceho týždňa a celkovo by sa tieto pomoci mohli dotknúť zhruba 1,1 milióna ľudí.

Ochrana podnikateľov pre konkurzmi

Vláda schválila aj zmeny z dielne Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré reagujú na pandémiu koronavírusu v podnikateľskom prostredí.

Situácia má podľa predloženého dokumentu negatívny dopad na činnosť podnikateľov a preto je nevyhnutné prijať novú legislatívu.

Návrh zavedie dočasnú ochranu podnikateľov. Spoločne s návrhom vláda schválila aj skrátené legislatívne konanie.

„Cieľom návrhu zákona je prijatie legislatívnych opatrení zameraných na poskytnutie dočasnej ochrany pre podnikateľov spočívajúcej najmä v ochrane pred veriteľskými návrhmi na konkurz, prerušení začatých konkurzných konaní na návrh veriteľa, suspendovaní povinnosti podať návrh na konkurz, prerušení niektorých exekúcií, poskytnutí dočasnej ochrany pred výkonom záložného práva, upravení pravidiel o započítavaní pohľadávky, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou,“ uvádza materiál.



Návrh sa tiež dotkne ďalších oblastí. „Upravenie pravidiel možnosti vypovedania zmluvy uzatvorenej s podnikateľom pod dočasnou ochranou a pravidiel možnosti odstúpenia pre omeškanie s plnením, prerušení plynutia lehôt na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou, vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov, podpore financovania počas dočasnej ochrany,“ dodáva dokument.



Ide o dočasné opatrenia, s ktorými sa počíta zatiaľ do 1. októbra. Môžu byť predĺžené v prípade potreby do konca tohto roka.