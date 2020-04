Renault prestane v Číne vyrábať aj predávať osobné autá

Zmena stratégie prichádza po rokoch slabého predaja v Číne.

14. apr 2020 o 14:26 TASR

PARÍŽ. Francúzska automobilka Renault v utorok oznámila, že prestane predávať svoje osobné automobily značky Renault v Číne a stiahne sa zo spoločného podniku s Dongfeng Motor Group.

Renault prevedie svoje podiely v spoločnej firme Dongfeng Renault Automotive Company na Dongfeng, ktorý zastaví aktivity súvisiace so značkou Renault.

Namiesto toho sa francúzska automobilka sústredí v ázijskej krajine na výrobu ľahkých úžitkových vozidiel a elektromobilov.

Zmena stratégie prichádza po rokoch slabého predaja v Číne. Renault dúfal, že jeho podnik s Dongfengom vo Wu-chane, ktorý vznikol v roku 2013 a každý z partnerov v ňom rovnaký podiel 50 %, mu umožní rýchlejšie rásť na tamojšom trhu.

Po vypuknutí pandémie nového koronavírusu, ktorá sa začala šíriť práve z čínskeho Wu-chanu, však Čína zatvorila továrne v regióne. To zasadilo ďalší úder Renaultu, ktorý už zápasil so spomalením rastu na celom svete a stlačením peňažných tokov. Ratingové agentúry medzitým automobilke znížili známku do neinvestičného pásma.

Renault uviedol, že v rámci zmeny stratégie sa zameria "na konkurenčné výhody, aby si udržal dlhodobú prítomnosť na čínskom trhu".

"Zameriame sa na elektrické vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá, ktoré sú dvoma hlavnými hnacími motormi budúcej takzvanej čistej mobility a efektívnejšie využívanie našich vzťahov s Nissanom," povedal Francois Provost, predseda predstavenstva čínskej divízie Renaultu.

Výroba ľahkých úžitkových vozidiel v Číne bude ďalej pokračovať v spoločnom podniku Renault Brilliance Jinbei Automotive. A bude pokračovať aj výroba elektrických vozidiel v existujúcich spoločných podnikoch s eGT New Energy Automotive a Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle.

Renault bude tiež ďalej poskytovať servis pre svojich 300.000 zákazníkov v Číne. A v spolupráci s Nissanom bude pokračovať v dodávkach komponentov a motorov pre Dongfeng.

Zmeny prichádzajú v čase, keď Renault a ďalšie automobilky zápasia s globálnymi dôsledkami pandémie nového koronavírusu. Minulý týždeň zrušil Renault dividendy za rok 2019 a tiež odmeny vedeniu.