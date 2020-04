Menový fond na pol roka odpustí splácanie dlhov chudobným krajinám

Pomoc sa týka 25 najchudobnejších členských krajín fondu, z ktorých väčšina je Afrike.

14. apr 2020 o 10:38 SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Medzinárodný menový fond (MMF) na šesť mesiacov odpustí splácanie dlhov 25 najchudobnejším krajinám sveta.

Vynaloží na to sumu 500 mil. zo svojho fondu na zmierňovanie dopadov katastrof.

Dotknuté štáty tak budú mať viac zdrojov na boj s pandémiou koronavírusu. Oznámila to v pondelok výkonná riaditeľka MMF Kristalina Georgieva.

“Našim najchudobnejším a najzraniteľnejším členom to v úvodnej fáze šiestich mesiacov umožní splniť záväzky voči MMF a pomôže im to nasmerovať viac ich vzácnych finančných zdrojov do životne dôležitej núdzovej zdravotníckej a inej pomoci,“ uviedla Georgieva.

Dočasné oslobodenie od splácania dlhov sa týka 19 afrických krajín, Afganistanu, Haiti, Nepálu, Šalamúnových ostrovov, Tadžikistanu a Jemenu.

V Afrike sú to Benin, Burkina Faso, Stredoafrická republika, Čad, Komory, Kongo, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Libéria, Madagaskar, Malawi, Mali, Mozambik, Niger, Rwanda, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Sierra Leone a Togo.