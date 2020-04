Wizz Air po vypuknutí pandémie zabezpečujú repatriácie

13. apr 2020 o 16:34 TASR

BUDAPEŠŤ. Maďarské nízkonákladové aerolínie Wizz Air si po vypuknutí pandémie nového koronavírusu a vyhlásení blokád, ktoré zastavili leteckú dopravu, našli nové uplatnenie.

Najväčší nízkonákladový dopravca v strednej a vo východnej Európe totiž spolupracuje s vládami v regióne na repatriácii občanov a preprave zdravotníckych materiálov do východnej Európy.

Wizz Airu sa tak podarilo aj vďaka vzťahom s vládami v regióne stať sa jednou z hŕstky leteckých spoločností, ktoré sa podieľajú na najväčšom úsilí o repatriáciu v čase mieru v Európe.

"Snažíme sa robiť správnu vec," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Wizz Air József Váradi. "Áno, vlády a iné inštitúcie platia za lety, ale teraz nie je čas na zisk. Najdôležitejšie je pomôcť," dodal.

Wizz Air uskutočnili dva repatriačné lety zo Spojených štátov do Maďarska. Letecká spoločnosť účtovala vláde charterový let paušálnou sumou, jej výšku však odmietla zverejniť. Vláda pritom inzerovala jednosmerné letenky do Budapešti za 880 USD (736,17 eura) na facebookovej stránke konzulátu v Los Angeles.

Hovorkyňa spoločnosti Wizz Air však uviedla, že americké právne predpisy považujú repatriačné lety za nekomerčné humanitárne misie, čo bráni ich spoplatneniu. Dodala, že úrady v USA povolili lety len pod touto podmienkou a Wizz Air ju dodržali.

Hovorca vlády zase povedal, že cestujúci nakoniec za let zaplatili, ale oveľa nižšiu než trhovú cenu. Zvyšok doplatil maďarský štát. Repatriačné lety boli maďarskou vládnou misiou, takže cestujúci nemali žiadnu povinnosť platiť Wizz Airu, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí v Budapešti.

Wizz Air uskutočnili lety aj pre iné vlády v regióne vrátane Slovinska a Macedónska a rokujú s ďalšími.

Dopravca nasadil 10 % svojej flotily a 200 zamestnancov na jeho vôbec prvé transatlantické lety. Airbusy maďarských aerolínií, ktoré mali slúžiť turistickému boomu v Európe, namiesto toho priviezli ľudí zo Spojených štátov so zastávkou na Islande na doplnenie paliva. A flotila šiestich lietadiel sa vypravila aj do Číny.